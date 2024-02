Bahçeli, 15 Temmuz gazileriyle görüştü

Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde, Nejmettin Utuş başkanlığındaki 15 Temmuz gazileri ile görüştü.

Bahçeli, görüşmede yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gazilerinin, isteklerini, düşüncelerini kendilerine ulaştırmalarından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gazilere, "Bu kapı size her zaman açıktır, her zaman gelebilirsiniz" diyen Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:



"Nejmettin Bey, diğer yetkili arkadaşlarla beraber konuyu bize intikal ettirdiler, dosyalarını verdiler. Meclisimizde zaman zaman konuyu gündeme taşıyıp, gazilerle ilgili çalışmaları anlatmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Meclis faaliyetleri devam ederken yine konuyu gündeme taşırız. Sizi sıkıntıya sokabilecek hiçbir şeye yandaş olamayız. Sizin her şeye hakkınız vardır. 15 Temmuz gazileri ve onun yanındaki diğer gazilerimiz, milletimizin medarıiftiharlarıdır. Şehitlerimize rahmet, siz değerli arkadaşlarımıza da sağlık ve mutluluklar diliyoruz."



Nejmettin Utuş ise "Büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımıza sorunları aktaracak, dertlerimizi aktaracak. Sorunlarımızın takipçisi olacağından eminiz." ifadesini kullandı.



Görüşmenin ardından gaziler, MHP'nin önünde Türk bayrağı açarak, "Gaziler burada, devletinin yanında" sloganı attı.