Bahçeli: Netanyahu'yu tüm öfkemle lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuştu.

Siyasette normalleşme sürecini değerlendiren MHP lideri Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) sert eleştiriler yöneltti.

"Normalleşmesi milli ve ahlaki normlara uyması gereken muhalefet partileridir." diyen Bahçeli, "Özgür Bey'in bu gerçeği anlaması dileğimdir. Yumuşama için önce Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) korkusu ile yüzleşmesini, Türk milleti ve Türkiye ortak paydasında adam gibi duruş göstermesini kendisine tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren Bahçeli'nin hedefinde ABD yönetimi de vardı.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul, 571 yıl önce zincirlerinden kurtulmuştur. Zulmün, zilletin kalesi Bizans, Sultan Fatih'in ve kahramaran neferlerin mağrifetiyle yıkılıp gitmiştir. Fethimizin emanetleri zai edilemeyecektir. Bizans heveslerini kara bulutlar gibi İstanbul'un üzerinde tekrar dolaştırmayı düşünen, bununla ilgili gizli gizli proje hazırlayan iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır.

"İSTANBUL'U YÜZÜSTÜ BIRAKANLARIN SİYASİ YÜZSÜZLÜĞÜ YÜZLERİNE VURULACAKTIR"

İstanbul can çekişmektedir. İstanbul'u yüzüstü bırakanların siyasi yüzsüzlüğü ise yüzlerine vurulacaktır. İstanbul'un kötü yönetimi fethin mirasını çarçur etmektedir. İstanbul bizim 571 yıllık davamızdır. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenlerin alayı, düşman kampında toplanan Bizans uşaklarıdır ve bizim bunlarla hesabımız er ya da geç görülecektir.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail'in kanlı saldırıları aralıksız devam etmektedir. Katliamlara her gün yenileri eklenmektedir. Gazze'deki tablo kahredici boyuttadır. Refah'a düzenlenen saldırıların durdurulması istenmiş fakat İsrail buna aldırış etmemiştir. İsrail savaş uçaklarıyla ölüm saçmıştır. Netanyahu yani Caniyahu başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum. Caniyahu ve savunma bakanı hakkında talep edilen tutuklama kararının uygun zamanda icra edileceği kaçınılmaz bir akıbettir.

"İSLAM ÜLKELERİ AYAĞA KALKMALI"

Beklentimiz İsrail’in katil Başbakanı ve Savunma Bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır. Somut adımlar atılmalı. İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır.

"FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI"

Filistin Devleti tanınmalı. Demokrasiden bahseden hiçbir devlet duyarsız kalmamalı. ABD tarihi hukuki ve insani sorumluluktan kaçmamalıdır.

"ŞAM İLE İŞBİRLİĞİ KURULMALI"



Şam ile işbirliği kurulmalı. Bölücü terör örgütünün kaynağında Türkiye ile Suriye'nin eşgüdüm halinde yapmalarını önerdiğim askeri operasyonlarla kökü kurutulmalıdır. Terörizmin kalbine mızrak gibi inmekten başka çaremiz yoktur.

"ABD, SURİYE VE IRAK'TAN DERHAL ÇEKİLMELİ"

Türkiye'nin 2021 yılı sonunda satın almak için başvurduğu F-16 savaş uçağının temin süreci hızlandırılmalıdır. ABD Suriye ve Irak'tan derhal çekilmeli.

"ABD, FETULLAH GÜLEN'İ TÜRK ADALETİNE TESLİM ETMELİ"

Ederi 1 dolarlık hayatıyla ilgili farklı spekülasyonlar yapılan Fetullah Gülen başta olmak üzere FETÖ’nün ABD’ye yuvalanmış tüm mensupları Türk adaletine teslim edilmeli. Ne yurt içinde ne de komşu coğrafyalarda ihanete geçit yoktur. ABD'nin komşu coğrafyalarda terör örgütlerine verdiği destek Türkiye'nin güvenliğine aşırı tehdittir.

"SİYASETTE YUMUŞAMA" POLEMİĞİ

Normalleşmesi milli ve ahlaki normlara uyması gereken muhalefet partileridir. Özgür Bey'in bu gerçeği anlaması samimi dileğimdir.

"YUMUŞAMA İÇİN ÖNCE DEM KORKUSUYLA YÜZLEŞMESİ GEREKİYOR"

Yumuşama için önce Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) korkusu ile yüzleşmesini, Türk milleti ve Türkiye ortak paydasında adam gibi duruş göstermesini kendisine tavsiye ediyorum. Saçma sapan sorularla, seviyesiz ifadelerle bizim geri adım atacağımızı düşünüyorsa yanıldığını bir gün mutlaka anlayacaktır. Hem terör örgütü ile aynı kareye girmenin hem de yumaşamadan bahsetmenin inandırıcı bir yanı yoktur. Asıl niyetlerini iyi biliyoruz. Cumhur İttifakı'nın duruşu bellidir. Hiçbir tezgah ve algı düzeni, Cumhur İttifakı olarak yürüyüşümüzü sekteye uğratmayacaktır.



"31 MART'TAN SONRA BİTİ KANLANANLARI UYARIYORUM"

31 Mart'tan sonra biti kanlananları uyarıyorum; bitli baklanın bizim pazarda alıcısı yoktur. Cumhur İttifakı Türkiye'yi yükseltmeye bu aziz millet için her feragati göstermeye devam edecektir.

"EMEKLİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ"



Emeklilerimizin beklentilerini karşılayacağız. Her sorun ve sıkıntının takipçisiyiz. Mühim olan devlet ve millet arasındaki güveni en üst seviyede tutmayı başarmaktır. Üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapacağız."

BAŞIBOŞ KÖPEK DÜZENLEMESİ TARTIŞMASI



Grup toplantısının ardından gazetecilerin başıboş köpeklerle ilgili olarak yapılması planlanan düzenlemeye ilişkin sorularını yanıtlayan MHP lideri Bahçeli, "Türkiye'de bu konuyu herkes tartışıyor, tartışmak yerine çözüm bulunmalı." dedi.