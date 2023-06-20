Bahçeli:  Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değil

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türk gençliği alfabenin hiçbir harfiyle sınırlandırılamaz. Gençler aydınlık geleceğimizni kefilidir. Biz gençliği sınavlarla bulmadık, bu yolla da kaybetmeyeceğiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değildir.

"SAHADA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İlk toplantımızı il başkanlarımızın katkılarıyla diğerini de MYK üyelerimizin katılımıyla dün gerçekleştirdik. İki seçimde de belirlediğimiz hedeflere ulaşmanın memnuniyeti dile getirildi. Parti olarak atalete kapılamayaz. Hız kesmeden sahadaki faaliyetlerimize devam edeceğiz. Geleceği karşı görevlerimiz olduğunu biliyor ve feragatla mücadele ediyoruz. Her an seçim olacakmış gibi bütün demokratik hareketlere hazır olmak durumundayız.

YEREL SEÇİMLER İÇİN İKİ HEDEF

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri tamamlanmış olsa da önümüzde mahalli seçimler vardır. MHP, mahalli seçimler için hazırlık sürecini başlatmıştır. Birinci stratejik hedefimiz, mevcut belediye başkanlarımızı muhafaza ederek üzerine daha çoğunu eklemektir.

İkinci stratejik hedefimiz muhalefet partilerdeki belediyelerin yürek yaralayan hallerine son vermektir. İstanbu 5 yılını kaybetmiş tarihin gerisine düşmüştür. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının ayak oyunlarından, parti içi cepheleşmelerden, çıkar yarışından başka bildikleri bir şey yoktur.

"YENİ ANAYASA ÜLKEMİZE KAZANDIRILMALI"

Kurban Bayramı sonrasında Meclisimizin bir süre daha çalışması kararı alınmıştır. Milletimize aşama aşama müjdeli haberler verilecektir. Siyasi parti gruplarının uzlaşması ile Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atılmalı, yeni bir anayasa ülkemize kazandırılmalıdır.

"TOPLUM KUR DALGALANMALARINDAN KORUNMALI"

Türkiye ekonomisi 11 çeyrektir büyümektedir. Bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme de yüzde 4'tür. Türkiye enflasyon kuşatmasını yaracaktır. Toplumun her kesimini kur dalgalanmalarına karşı emniyete almak ekonomi yönetiminin başlıca sorumluluğudur.

FAİZ MESAJI

Son günlerde faizi yükseltmek amacıyla iç ve dış çevrelerin son derece faal olduğu görülmektedir. MHP'nin faize karşı bakışı bellidir, değişme göstermemiştir. Faiz artışı yatırımı caydıran, üretime çomak sokan politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik refahı için kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır.

Batan gemiyi ilk terk eden korkaklar ve korsanlardır. Hasar almış gemiyi limana yanaştıracağını söyleyen Kılıçdaroğlu'nun baba ile oğlu arasındaki taht kavgasında nasıl çıkacağı da merak konusudur. Türkiye'nin kadavraya değil kaderine yön veren, Akdeniz ve Ege'de milli duruşu, yüksek mücadeleyi temsil eden Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır.



MAHMUD ABBAS'A TEPKİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin ziyaretinde Uygur TÜrkleri için terörist demiştir. Buradan Mahmud Abbas'a sesleniyorum; Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, günahdır, cinayettir, rezalettir."