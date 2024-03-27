Bahçeli'den Belçika'daki PKK provokasyonuna tepki

YEREL SEÇİM MESAJI

Açıklamasında yerel seçimlere de değinen Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin tarihi önemde olduğunu belirtti.

MHP lideri Bahçeli ''31 Mart'ta sadece belediye başkanı seçilmeyecek, aynı zamanda Türkiye'nin üzerindeki muhasım hesaplar bozulacaktır." dedi.

"DEM'LENMİŞ CHP’NİN PERDESİ 31 MART’TA KAPANMALIDIR"

CHP ve DEM Parti'yi hedef alan Bahçeli, "Adına 'kent uzlaşısı' denilen, aslı 'PKK ittifakı' olan karanlık oluşumun milli irade marifetiyle çökertilerek ülkemizin önünün açılması mukadder bir akıbettir. DEM'in ve CHP'nin yönetimi altında bulunan belediyelerin kötü ve kötürüm hallerine daha fazla tahammül etmek, sabır göstermek, seyirci kalmak ne mümkün ne de muhtemeldir. Bu nedenle DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır.'' değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında en küçük farklılığın beka sıkıntısı doğuracağını belirterek şunları kaydetti:

"Merkezi yönetime hakim olan siyasi ve idari istikrar aynısıyla yerel yönetimlere de sirayet etmeli, Türkiye'miz herhangi bir yol kazasına maruz kalmadan yükselişini sürdürmelidir. PKK ittifakı 31 Mart’ta tasfiye, telin ve tecziye edilmelidir. 31 Mart’ta tarihi bir seçim yapılacaktır. 31 Mart’ta milli bekamız üzerindeki hain senaryolar yırtıp atılacaktır."