Bahçeli'den Belçika'daki PKK provokasyonuna tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belçika'nın Liege kentinde terör örgütü PKK destekçilerinin taşkınlık çıkarıp, Türklere ait iş yerleri, dernek ve evlere saldırmasına tepki gösterdi.
Ülkü Ocakları binasını da ateşe veren grup, camiye de saldırarak camları kırmıştı. Yazılı açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, olaya tepki gösterdi.
''OCAĞIMIZI ATEŞE VERENLERİN İKİ DÜNYASI DA CEHENNEM ATEŞİNDEDİR''
Bahçeli, açıklamasında "Ülkü Ocağımızı yakmaya kalkışan hainler kuşkusuz bu alçak eylemlerinin hesabını mutlaka vereceklerdir. Ocağımızı ateşe verenlerin iki dünyası da cehennem ateşindedir ve sabrımızı test etmeye hiçbir bedhah, hiçbir Türkiye düşmanı cüret etmemelidir." ifadesine yer verdi.
YEREL SEÇİM MESAJI
Açıklamasında yerel seçimlere de değinen Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin tarihi önemde olduğunu belirtti.
MHP lideri Bahçeli ''31 Mart'ta sadece belediye başkanı seçilmeyecek, aynı zamanda Türkiye'nin üzerindeki muhasım hesaplar bozulacaktır." dedi.
"DEM'LENMİŞ CHP’NİN PERDESİ 31 MART’TA KAPANMALIDIR"
CHP ve DEM Parti'yi hedef alan Bahçeli, "Adına 'kent uzlaşısı' denilen, aslı 'PKK ittifakı' olan karanlık oluşumun milli irade marifetiyle çökertilerek ülkemizin önünün açılması mukadder bir akıbettir. DEM'in ve CHP'nin yönetimi altında bulunan belediyelerin kötü ve kötürüm hallerine daha fazla tahammül etmek, sabır göstermek, seyirci kalmak ne mümkün ne de muhtemeldir. Bu nedenle DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır.'' değerlendirmesinde bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında en küçük farklılığın beka sıkıntısı doğuracağını belirterek şunları kaydetti:
"Merkezi yönetime hakim olan siyasi ve idari istikrar aynısıyla yerel yönetimlere de sirayet etmeli, Türkiye'miz herhangi bir yol kazasına maruz kalmadan yükselişini sürdürmelidir. PKK ittifakı 31 Mart’ta tasfiye, telin ve tecziye edilmelidir. 31 Mart’ta tarihi bir seçim yapılacaktır. 31 Mart’ta milli bekamız üzerindeki hain senaryolar yırtıp atılacaktır."
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Belçika
- Devlet Bahçeli
- Haber
- Son Dakika Haberleri