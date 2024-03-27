Almanya'da PKK provokasyonu | Dışişleri: Beklentimiz saldırganların adalet önüne getirilmesi

Almanya'da dün gece terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenleyen 12 PKK yandaşı, yürüyüş sonrası Hannover Başkonsolosluğu'na giderek binanın camlarını sert cisimlerle kırmaya çalıştı.
Saldırganlar, başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Türk diplomatlar, saldırıya ilişkin dün gece Hannover’de yerel makamlarla görüşmeler yaptı.
Bugün ise Ankara’da, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşüldü.
Kaynaklar, Almanya'nın başkenti Berlin’de de bir girişimde bulunulacağını kaydetti.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, 26 Mart gecesi terör örgütü PKK destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğunun giriş kapısına saldırı düzenlendiği, olayda can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.
Saldırının ardından Alman yetkililerle temas edilerek Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğunun hatırlatıldığı ve Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir."
BELÇİKA'DA DA PKK PROVOKASYONU VARDI
Terör örgütü PKK destekçileri dün de, Belçika'nın Liege kentine bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde taşkınlık çıkarıp, Türklere ait iş yerleri, dernek, evler ve bir camiye saldırmıştı.
Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı.
Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.
Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirdi.
25 Mart'ta da yaklaşık 150 kişilik bir grup, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.
Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen söz konusu kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.
24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.
Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.
VİDEO: ALMANYA'DA PKK PROVOKASYONU
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