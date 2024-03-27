Almanya'da PKK provokasyonu | Dışişleri: Beklentimiz saldırganların adalet önüne getirilmesi

Almanya'da dün gece terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenleyen 12 PKK yandaşı, yürüyüş sonrası Hannover Başkonsolosluğu'na giderek binanın camlarını sert cisimlerle kırmaya çalıştı.

Saldırganlar, başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Türk diplomatlar, saldırıya ilişkin dün gece Hannover’de yerel makamlarla görüşmeler yaptı.

Bugün ise Ankara’da, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşüldü.

Kaynaklar, Almanya'nın başkenti Berlin’de de bir girişimde bulunulacağını kaydetti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, 26 Mart gecesi terör örgütü PKK destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğunun giriş kapısına saldırı düzenlendiği, olayda can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Saldırının ardından Alman yetkililerle temas edilerek Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğunun hatırlatıldığı ve Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir."

BELÇİKA'DA DA PKK PROVOKASYONU VARDI

Terör örgütü PKK destekçileri dün de, Belçika'nın Liege kentine bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde taşkınlık çıkarıp, Türklere ait iş yerleri, dernek, evler ve bir camiye saldırmıştı.

Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı.



Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti.

