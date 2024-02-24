Bahçeli'den Berat Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berat Kandili nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ramazan-ı Şerif'in müjdeleyicisi, ilahi rahmet ve mağfiretin gecesi Berat Kandili'mizin manevi arınma için bir fırsat olmasını ümit ve temenni ediyorum. İnsanlığın hasretini çektiği barış, huzur, sükunet ve güvenliğin tesisiyle birlikte, masum ve mazlum gönüllerin aradığı esenlik ve selametin tezahürünü de yürekten diliyorum. Bu düşüncelerle aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyor, nice güzelliklere vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum" dedi.

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