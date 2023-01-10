Bahçeli'den provokasyon uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''53 yılını geride bıraktığımız siyasi mücadelemizin her etabı zorluklarla geçmiştir. Bu kutlu yolculuk ikna edilmişlerle değil inanmışlarla yürünmüş bundan sonra da böyle olacaktır. Aka karışmayıp tavaya bulaşmayanlarla balkondan seyredip suya sabuna dokunmayanlarla ne can beraber olunacak ne de ülkülerimizin peşinden gidilecektir. Bu yıl içindeki genel seçimler için vakit yaklaştıkça oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır.

''SEÇİME KADAR HER TÜRLÜ PROVOKASYONUN SAHNELENMESİ MUHTEMELDİR, BEKLENMELİDİR''

Seçime kadar her türlü provokasyonun sahnelenmesi muhtemeldir, beklenmelidir. İğrenç oyunu görüyoruz. beşinci kol faaliyetinin açıkça farkındayız. Türk milleti ile uğraşmanın, MHP ile Cumhur İttifakı'na kumandalı saldırı pozisyonuna geçmenin bedelini çok ağır ödeteceğiz.

6'LI MASAYA TEPKİ

Nevzuhur aday üzerinde uzlaşmak için istişare süreci başlatan zillet partileri iflas bayraklarını çekmişlerdir. Bugüne kadar ne görüştünüz peki? Toplanıp toplanıp dağılıyorlar, değirmen taşı gibi patırtı çıkarmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Tarafsız cumhurbaşkanı hedefine rağmen 6'lı masaya A'dan Z'ye bağlanmış cumhurbaşkanı konusunda fikir birliğindeler. Türkiye'yi birlikte yöneteceklermiş. Bu nasıl bir hezeyan, boş bir kafadır. Zillet ittifakı yerli ve milli değildir.

ALİ BABACAN'A SERT TEPKİ



Olan biten ne varsa biliyor izliyoruz. Londra tefecilerinden New York bankerlerinden ilhamını alıp Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) başındaki zat anayasanın 66. maddesini 2 Ocak 2023'te tartışmaya açma cüretini göstermiştir. Selamsız sabahsız Babacan anayasamızın 66. maddesini kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif etmiştir. Madde şöyledir: 'Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya ananın çocuğu Türktür.' Bu tulumba partisinin kurumsal iletişim başkanı da kendisine sorulan 'Anayasadan Türklüğü çıkarıyor musunuz?' sorusuna 'Doğru' cevabını vermiştir. CHP'den tek bir itiraz gelmemiştir. İP'ten tek bir tepki duyulmamıştır.

''DEVA'NIN İCAZETLİ BAŞKANINI TÜRKLÜĞÜN NESİ NERESİ RAHATSIZ ETMEKTEDİR?''

DEVA'nın icazetli başkanını Türklüğün nesi neresi rahatsız etmektedir? Türklüğün anayasadan çıkarılması cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacaktır? Buna nasıl kalkışılacaktır? Al bayrağa adice bir hakarettir. Bunlar bayraksız milletsiz cibilliyetsizdir. Ellerine fırsat geçerse Türkiye'yi emperyalizmin kursağına teslim etmeleri kaçınılmazdır. Türklüğü anayasadan çıkaracak bir şerefsiz henüz anasından doğmamıştır. Böylesi bir hiyanete her kim teşne ise karşısında MHP'yi bulacaktır. Hodri meydan biz adamı yüzünden satılmışı da gözünden tanırız.''