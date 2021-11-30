Bahçeli'den temel ihtiyaç ürünleri için indirim çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli, ''Cumhur İttifakı Türkiye'yi kem gözlerden, karanlık emellerden fedakarca koruyacak, geleceği inşa edecektir'' dedi.



Enflasyonla mücadelede gönül birliğine gidilmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, ''Şirketlerimizin, kurumlarımızın temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır'' diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



''CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'Yİ KARANLIK EMELLERDEN KORUYACAK''



''Cumhurun kaderi Cumhuriyet'in kaderidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi kem gözlerden, karanlık emellerden fedakarca koruyacak, geleceği inşa edecektir. Türkiye'nin çıkmaz sokağa girmesini isteyen çevreler var. Geleceğin mimarı Cumhur İttifakı'dır.



''MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ERİDİ YALANINA BEL BAĞLIYORLAR''

Merkez Bankası rezervlerinin eridiği yalanına bel bağlayan zillet ittifakı 128 milyar dolar nerede sorusunu soracaklarına adamlıklarının nerede olduğunu açıklamak mecburiyetindedir.

''EKONOMİDE YENİ BİR HİKAYEYE İHTİYAÇ VARDIR''

Ekonomi, rakam ve grafikten çok daha öte bir alandır. Ekonomide yeni bir hikayeye ihtiyaç vardır. Ne ekonomi eski ekonomidir, ne dünya eski dünyadır. Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır ve bellidir ancak hiçbiri çözümsüz görülmemelidir.

İNDİRİM ÇAĞRISI

Enflasyonla mücadelede gönül birliğine gitmeliyiz. Temelsiz fiyat artışlarının frenlenmesi, hayat pahalılığının engellenmesi hususunda herkesin yapacağı fedakarlıklar vardır. Firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın temel ihtiyaçları fiyatlarında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır.

KILIÇDAROĞLU'NA ERKEN SEÇİM YANITI



Erken seçim yoktur. Hemen seçim yoktur haydi seçim yoktur derhal seçim yoktur. Bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevsen de sevmesen de alışman tavsiyemdir.

ALİ BABACAN'A "KAYYUM" TEPKİSİ



Uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan bir çıkarcı, bizim kayyum gibi iktidarın başında durduğumuzu, krizlerin ortağı olduğumuzu ifade etmiş. Bu devşirme siyasetçinin kimlere taşeronluk yaptığını bilen biliyor. Biz kayyum değiliz, MHP'yiz. Unutmayın ki bir defa satan, her zaman satar. Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Kayyumu falan geç, partine doldurduğun askeri ve siyasi casuslarla birlikte geçmişte yönettiğin bakanlıkları hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla.''

MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ



Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Bahçeli, hafta sonu yapılan Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yaşanan olayla ilgili konuştu.



Bahçeli, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğim" dedi.