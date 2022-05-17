Bahçeli'den 'Canan Kaftancıoğlu kararı'na yönelik açıklama

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Bakkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'nun cezasını onamasına yönelik çıkan tartışmalara değinen Bahçeli, ''Türk yargısı kararını vermiş ve konu kapanmıştır'' dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO adaylığına ilişkin de konuşan Bahçeli, bu adımın Rusya'yı tahrik edeceğini belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin, ''Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" demişti.

CANAN KAFTANCIOĞLU KARARI

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

''Nihayet Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir, Türk Devleti'ne seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Türkiye Cumhuriyeti'nin alenen aşağılanmasına destek midir, yoksa itiraz mı etmektedir? Sayın Kılıçdaroğlu, çık karşımıza 'Devlete seri katil demek namertliktir' diyecek dirayeti göster. Yapmazsan bu suça sen de ortak sayılırsın.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ADAYLIĞI

Savaşın şiddetinde artışa yol açabilecek bir durum. Rusya'nın tahrik edilmesi gerilimi sertleştirecektir. Zamansız ve gereksiz bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bunu sonu ve sonucu savaştır. Bize göre en doğru seçenek bekleme odasına alınmalarıdır. Katillere yataklık edenlerin sözüne nasıl güvenelim.

NATO, 1949 tarihinde kurulduğunda 12 üyesi bulunurken şu anki üye ülke sayısı 30'dur. Rusya'nın itirazlarından birisi NATO'nun doğuya genişleme stratejisidir. MHP, NATO'nun genişleme ve doğuya açılma stratejisini oldukça mahsurlu değerlendirmektedir