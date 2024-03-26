Bahçelievler'de aile katliamı: İrem Falay'ın öğrencileri tabuta sırtlarını döndü

3 cenaze de işlemlerin ardından aile yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak memleketi Batman'a gönderildi.



"ANNESİNE DE BİR ŞEY YAPMIŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"



Hüsna Falay'ın (58) kuzeni Beşir Kayra "Bir kardeşi daha cezaevinde, o da 1 ay önce izne cıkmıştı. Ben sürekli kendisiyle konuşurdum, kötü işlerden uzak durması gerektiğini söylerdim ama o burada büyüdüğü için sokak çocuğu gibi olmuştu. Beni saat 14.00 gibi telefon ile aradılar, Uğur'un intihar ettiğini söylediler. Önce Adli Tıp'a geldim, annesini sordum. Arayıp ulaşamadıklarını söylediler. O zaman annesine de bir şey yapmış olabileceğini düşündük, Adli Tıp Kurumu'ndan Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki eve gittik, kapının kapalı olduğunu gördük, çilingir çağırdık. Kapıyı açınca ikisini de yerde gördük" dedi.



"ÖNCEKİ AKŞAM HALASI TABANCA GÖRMÜŞ"



Kayra, Uğur Falay ile 3 gün önce görüştüklerini belirterek, "Bir yasa kapsamında cezası az kaldığı için çıkarılmış. En son 3 gün önce beraber bir erzak almaya gittik, erzakları eve götürdü ben de eve gittim. Bu olaylar olmasa efendi bir çocuk derdiniz, saygılı biriydi, hiç beklemezdim. Önceki akşam halası tabancayı görmüş, 'Size bir şey yapmasın' demiş. Benim tabancadan haberim olsaydı annesini yanıma alırdım. Şu an bir kardeşi daha cezaevinde" dedi.