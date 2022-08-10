Bahçesinden mısır alan 3 çocuğu hastanelik etti

Bolu'da bir kişi, bahçesinden 3 adet mısır alan çocukları tekme ve yumruklarla dövdü.

Olay dün saat 14.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuana B. (12), Amine Su K. (12) ve Fatma Ö. (12) evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada villanın bahçesinde ekili olan mısırları gördü.

Mısır bahçesinin sahibi Erdal Y.’nin (55) eşinden izin alan 3 kız çocuğu birer adet mısır alarak yemek için oyun parkına gitti.



BAHÇENİN SAHİBİ ÇOCUKLARA SALDIRDI

Çocuklar mısırları yedikleri sırada Erdal Y. aracıyla parka gelerek tekme ve yumruklarla çocuklara saldırdı.

Parkın karşısında bulunan bir apartmanın bahçesinde oturan aileler çocuklarının çığlık attığını duyarak parka gitmesi üzerine Erdal Y. aracına binerek olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI



Aileler kanlar içinde çocuklarını hastaneye götürerek tedavi ettirdi. Darp raporu alan aileler adliyeye giderek Erdal Y.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erdal Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



''ÇENEMİ TUTARAK DEFALARCA YUMRUK ATTI''



Tuana B. yaşananları şöyle anlattı:

''Amine ile birlikte dolaşıyorduk. Sonra bir bahçe gördük. Canımız mısır çektiği için bahçeden aldık. Mısırları aldıktan sonra parka geldik. Mısırların tadına bakarken bahçenin sahibi arabasıyla geldi. Benim çenemi tutarak defalarca burnuma yumruk attı. Sırtıma ve kafama vurdu. Benden sonra arkadaşlarımın kafasına ve gözüne vurdu.

''BURNUMDAN ÇIKAN KANLAR ARKADAŞLARIMA SIÇRADI''

Annem bahçeden koşarak yanımıza geldi. Adam annemi görünce arabasına binerek kaçtı. Şikayetçi olduk. Darp raporu aldık. Benim burnum o kadar kanadı ki vurunca kanlar iki arkadaşıma da sıçradı.''



“CEZA ALMASINI İSTİYORUZ”



Yaşadıklarının rüyalarına girdiğini söyleyen çocuk çok korktuklarını belirterek, ''Bir daha yapacak mı diye hala korku var. Gece uyurken rüyalarımıza giriyor. Hep başımızda duruyor, hep şiddet uyguluyor gibi bir his var. En büyük cezasını almasını istiyoruz. Cezaevinde kalmasını istiyoruz. Bize yaptıklarını başkasına da yaparsa diye korkuyoruz. İçimde karartı var. yine arkamızdan gelir de aynı şeyleri yaşatacak diye korkuyoruz'' şeklinde konuştu.