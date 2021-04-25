Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Yüksekova'da incelemelerde bulundu.

ntv.com.tr 25.04.2021 - 18:52

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında

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 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Yüksekova'da.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemede bulundu.

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, Pençe-Yıldırım operasyonunu bölgedeki Yüksekova'daki 3. Piyade Komutanlığı harekat merkezinden sevk ve idare ediyor.

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