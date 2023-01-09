Bakan Akar: Yunanistan yanlış hesap yapmasın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yunanistan'ın yanlış hesap yapmamasını söyleyen Akar, ''Tahriklere kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'' dedi.

Bakan Akar: Yunanistan yanlış hesap yapmasın

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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı , Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu.

''TARİHTEN DERS ALIN''

''Yunanistan'ın tahriklerine kapılmadan, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hakkımızı çiğnetmeyeceğiz'' diyen Akar, şöyle devam etti:

''Bu konuda azimli ve kararlıyız. Yunanistan'a diyoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış yollara girmeyin ve tarihten ders alın. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan aklınızı başınıza alın.''

YUNANİSTAN'A ''12 MİL'' UYARISI

Bakan Akar, Yunanistan'ın Girit’te 6 mil olan kara sularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiası konusunda ise ''6 milden fazlasını kabul etmeyiz" dedi.

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