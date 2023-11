Bakan Bak: Asansörlerdeki karekod uygulaması kısa sürede tamamlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beştepe'de yapılan kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında bulunan asansörlerin bakımlarına ilişkin "Asansörlerimize Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile karekod uygulaması getiriyoruz. Oradan öğrenci her şeyi şeffaf şekilde görecek." dedi.



Asansörün tipi, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgilerin karekoddan görülebileceğinin altını çizen Bakan Bak, "Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor." diye konuştu.



"RAPOR HAZIRLANIYOR"



Bakan Bak, yurtlarda asansör sözleşmelerinin de mercek altına alındığını belirterek, Aydın’daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişinin tutuklandığını söyledi.



Bak, "İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor. Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları var. Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır. Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor. Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin sözleşmeleri her sene yenileniyor, bakımları yapılıyor, her ay periyodik olarak muayene ediliyor, arıza var ise anında müdahale ediliyor." ifadelerini kullandı.

