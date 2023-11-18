Öğrenci yurdundaki asansör kazasına bir tutuklama daha

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında asansör firmasında görevli mühendis U.İ. hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da gözaltına alınan U.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Böylece olaya ilişkin tutuklu sayısı 4'e çıktı.
NE OLMUŞTU?
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturmada asansör firması yetkililerinden M.B, asansör firması sahibi H.T ve mühendis R.H.A. tutuklanmıştı.
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