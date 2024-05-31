Bakan Ersoy: Filistin'e dikkat çeken etkinliklere yer verilecek

Bu yıl festival şehirlerimiz arasına kattığımız Bursa için bunu gerçekleştirmenin çok güçlü bir adımını atıyoruz. Bu vesileyle Bursa Valisi Sayın Mahmut Demirtaş'a, Bursa Büyükşehir Belediyesine, Bursa'daki çok değerli turizm ve kültür, sanat paydaşlarımıza ayrıca katılımlarıyla festivalimize değer katan bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, Bursa Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısında, Bursa 'nın soyut ve somut kültür varlıklarıyla kadim tarihi ve zengin medeniyet mirasıyla öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi. Kentin kültür ve tarih varlığına dair farkındalığı ulusal ve uluslararası anlamda ne denli geniş bir kitleye kazandırabilirlerse Bursa'nın sosyal ve ekonomik hayatında o denli fark yaratabileceklerini vurgulayan Ersoy, "İlk günden başlayarak Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yapılış amacı ve nihai hedefi de tam olarak budur. Bölge bölge, il il bu farkı mümkün kılmaktır.

Ersoy, 2021'den bu yana 4 yıldır her yaş ve kesimden insana, her tarzda ilgi ve beğeniye hitap eden, herkesin kendisi için ve kendisinden bir şeyler bulabileceği bir festival düzenlediklerini dile getirdi.

"9 GÜNLÜK BİR KÜLTÜR, SANAT ŞÖLENİ BURSALILARLA BULUŞACAK"



Bursa'nın da eşsiz organizasyonun dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivalinin bir parçası olduğunu ifade eden Ersoy, şunları söyledi:



"1-9 Haziran'da konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, lezzet duraklarından çocuk etkinliklerine, tiyatro, opera, bale ve sinema, temsil ve gösterimlerine uzanan 9 günlük bir kültür, sanat şöleni Bursalılarla buluşacak.

Yaklaşık 1000 sanatçımızın performans, eser ve gösterilerini içeren 500'e yakın etkinlikle bu festivalde eğlenmekten öğrenmeye farklı deneyimler yaşanacak. Bütün vatandaşlarımızı unutulmayacak anlara ve anılara açılan bu kapıdan içeriye davet ediyoruz. Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler için 50'ye yakın mekan belirledik. Kültür merkezleri, tiyatrolar, hem özel hem de bakanlığımıza bağlı müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve açık alanlar etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festivalimizin ana sahnesini Yunuseli Havaalanı'na kurduk. Semicenk, Norm Ender, Madrigal, Bengü, Mert Demir, Sinan Akçıl, Simge, Can Bonomo ve Oğuzhan Koç konserleri burada gerçekleştirilecek. Özellikle 2 Haziran'daki Liselere Geçiş Sınavı ile 8-9 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası genç kardeşlerimi bu yoğun temponun stresini atmak için konserlere bekliyorum."



Bakan Ersoy, 2 Haziran'da Norm Ender, 9 Haziran'da ise Oğuzhan Koç'un Yunuseli Havaalanı'nda konser vereceğini aktardı.



YAPAY ZEKA DESTEKLİ DİJİTAL SANAT UYGULAMALARI YER ALACAK

Yunuseli Havaalanı dışında farklı sahnelerde de halk müziğinden tasavvuf musikisine kadar farklı nice ses ve namenin Bursa'da yankılanacağını aktaran Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ayrıca, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüze bağlı koro ve topluluklar da festivalimizde sahne alacaklar. Müziğin çeşitliliğine, resimden fotoğrafa, el sanatlarından arkeolojiye uzanan sergilerimizin çeşitliliği eşlik edecek. Yapay zeka destekli dijital sanat uygulamalarının yer aldığı 'Atatürk Kültür Yolu'nda sergisiyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizlere rehberlik ederken, Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğini gözler önüne sereceğiz. Herkesin görmesi gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Elbette tiyatro sahnelerimiz de festivalimiz dahilinde sanatseverlerimiz için perdelerini açacaklar."



Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın hem Osmanlı hem Cumhuriyet döneminde Türk tiyatrosunun öncü şehirlerinden biri olduğunu hatırlattı.



Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesinin sezon boyunca kapalı gişe oynayan, adeta salonlardan taşan muhteşem performanslarıyla Bursalı sanatseverlerin farklı dünyalarda farklı insan hikayelerine şahitlik edeceğini anlatan Ersoy, şunları söyledi:



"En başından beri Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin mümkün olduğu ölçüde kültürümüzün bütün unsurlarına yer veren, bunları insanlarla buluşturan, dinlemenin ve seyretmenin yanında deneyimlemenin, anlamanın ve öğrenmenin de olduğu bir platform olmasını istedik. Kültür ve sanatla ilgili insanlarımızın özellikle çocuk ve gençlerimizin heves ve meraklarının bu çatı altında bir karşılık bulması, izlerini takip ettikleri insanların bilgi ve deneyimlerinden faydalanmalarını istiyoruz.

Söyleşi ve atölye etkinliklerimiz bu yüzden var ve bundan dolayı çok önemli ve çok değerliler. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Ahmet Mekin, Selma Güneri ve Yusuf Sezgin gibi Türk sinemasını çok değerli isimleriyle söyleşiler de bu festival boyunca olacak. Yine düzenlenecek diğer söyleşi, konferans panellerle de zengin ve derin sohbetlerin kapılarını açacağız. Bütün vatandaşlarımızın bilgiye, öğrenmeye, paylaşmaya ve anlamaya meyleden bu sohbetlerin keyfini çıkarmasını diliyorum."



Ersoy, sevgi evleri ve huzurevi sakinlerini 7 farklı sinema salonunda gerçekleştirecekleri film gösterilerinde ağırlayacaklarını dile getirdi.



"Engelsiz sinema" kapsamında "Ertuğrul 1890" adlı filmin gösteriminin de festivalde yapılacağını duyuran Ersoy, "Geleneksel sanatlarımızla ilgili olarak da etkinliklerimiz olacak. Yaşayan miras ustaları çalıştayı ve yaşayan miras uygulamaları atölyeleri bunlardan sadece ikisi. Sözün özü 'yok yok' diyebileceğimiz bir festival Bursalıları bekliyor. Vatandaşlarımız daha fazla etkinlik bilgisi için kulturyolufestivali.com web sitemizi ve sosyal medya adreslerimizi takip edebilirler." diye konuştu.



FİLİSTİNLİ SANATÇILARIN ESERLERİNE VURGU



Bakan Ersoy, festivalin önceki durağı Şanlıurfa'da olduğu gibi Bursa'da da Filistin'i konu alan etkinlikler yapılacağını aktararak, şunları belirtti:



"Kendisi de İsrail'in bir suikasti sonucu hayatını kaybeden usta karikatür sanatçısı merhum Naci el-Ali'nin Filistin'in özgürlük mücadelesine bir simge haline gelen çocuk karakteri 'Hanzala' sergisi Türk-İslam Eserleri Müzesi'nde olacak. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Halil Necipoğlu ile insanlık sahnesi Filistin şiirleri ve konseri gerçekleştirilecek.

Hüdavendigar Parkı yazlık sinema 'Büyük Gelen Palto' filminin gösterimine ev sahipliği yapacak. Ayrıca filmin yönetmeni Nawras Abu Saleh ile Rıza Oylum'un katılacağı 'bir film, bir yönetmen, Filistin sineması üzerine' söyleşisi düzenlenecek. Bu etkinliklerin her biri çok önemli, çok değerli.

"GERÇEKLER MUTLAKA KAZANACAK VE FİLİSTİN MUTLAKA ÖZGÜR OLACAKTIR"

Yaşanan kıyıma, insanlık suçlarına, bunların süregeldiği onlarca yıllık tarihe dair lütfen hafızamızı taze ve güçlü tutalım. Bu etkinlikleri her şeyden önce bu amaca hizmet edecek bir hatırlatıcı olarak görün. İsrail, insanlık tarihinin utanç silsilesinin bir parçası olmaktan kurtulamayacak.

Dünya kirli çıkarlar uğruna mazlumu zalim, zalimi mazlum gibi göstermek için elinden gelen her şeyi yapsa da biz unutmadıkça çocuklarımıza bu hafızayı, bu gerçekleri aktardıkça asla başaramayacaklar. Gerçekler mutlaka kazanacak ve Filistin mutlaka özgür olacaktır."



Ersoy, Türkiye'de ülke ve millet için güçlü, tam bağımsız, huzur ve refah içinde bir geleceği inşa etmenin kararlılığıyla çalışmalarımızı sürdürdüklerini söyledi.



Son 23 yılda elde edilen sayısız ve benzersiz kazanımları koruyarak daha fazlasını yapmak, eser ve hizmet üretmek için yoğun mesaiyle yola devam ettiklerini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:



"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sorumluluk sahamızda bu iradeyle attığımız adımların karşılığını aldık ve almaya da devam ediyoruz. Turizmde elde edilen rekor ziyaretçi ve gelir rakamları sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirdiğimiz temsil ve izleyici sayılarında rekorlar kıran sanat etkinlikleri, uluslararası ödüllerle ortaya koyan kültür sanat merkezleri, dünyada yürütülen en yoğun ve en kapsamlı arkeoloji çalışmaları gibi nice proje, hizmet ve eser ülkemize yakışan bir kültür turizm ekosistemini inşa ettiğimizin ispatıdır. Bugün, Dünya Turizm Örgütü verileri Türkiye'nin dünya turizm sıralamasında ilk 5 ülkeden biri olduğunu göstermektedir.

Süper lige çıkmakla kalmadık, liderlik için mücadele vermekteyiz. Arkeolojiden gastronomiye, geleneksel sanatlardan dijital enstalasyonlara, konserlerden sergilere, kültür sanat adına ne varsa tek çatı altında topladığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivali olarak artık Türkiye'nin uluslararası bir markasıdır.

Nice medeniyetin gözde yerleşim alanı olmuş ve cihan devleti Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Bursa, tarihi kültür varlığı, ekonomik faaliyet ve kapasitesiyle bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin marka kentidir. İnanıyorum ki Türkiye Kültür Yolu Festivali'yle Bursa'nın marka değeri de katkı sağladığımız gibi Bursa'da Türkiye'de uluslararası kültür sanat markası olan festivalimize değer katacaktır."



Toplantıya, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile diğer ilgililer katıldı.