Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivali'ne Galataport'tan başlıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy özetle şunları söyledi;

"Beyoğlu Festivali çok kapsamlı bir adım. Kültür Yolu Festivali'ne Galataport'tan başlıyoruz. Galata Kulesi artık gerçek kimliğine ulaşmıştır.

Atatürk Kültür Merkezi dünya çapında bir eser oldu. Galataport'tan AKM'ye uzanan kültür yolculuğu başlatıyoruz. Sinan Operası AKM'de sanatseverlerle buluşacak. Güncel sanat proje yarışması düzenliyoruz. Festival her yıl iki defa yapılacak. Halkımızı 17 gün sürecek bu festivale bekliyoruz."