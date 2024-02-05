Bakan Fidan Malta'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5-6 Şubat tarihlerinde Malta'ya resmi ziyarette bulunacak.

Bakan Fidan Malta'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, 'ın gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fidan’ın 5-6 Şubat tarihlerinde ’ya yapacağı ziyaretin belirtildiği açıklamada, ikili ilişkilerin yanı sıra -AB ilişkileri ve güncel bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Fidan’ın ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı George Vella ve Başbakan Robert Abela tarafından kabul edileceği, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya geleceği de belirtildi.

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