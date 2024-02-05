Bakan Fidan Malta'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın gerçekleştireceği resmi ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Fidan’ın 5-6 Şubat tarihlerinde Malta’ya yapacağı ziyaretin belirtildiği açıklamada, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Fidan’ın ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı George Vella ve Başbakan Robert Abela tarafından kabul edileceği, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya geleceği de belirtildi.