Bakan Fidan: Mersin'den Libya'ya insani yardım koridoru açılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'den giden arama kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 6 Libyalıyı kurtardığını söyledi. Bakan Fidan, Mersin Limanı'ndan Libya'ya insani yardım koridoru oluşturulması için çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Bakan Fidan: Mersin'den Libya'ya insani yardım koridoru açılacak
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var

Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 6 bini geçti, binlerce de kayıp var

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Dışişleri Bakanı , 'ye ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı James Cleverly ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

halkına taziyelerini yineleyen Fidan, "Libya'ya 3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma botu gönderildi. İhtiyaç olduğu sürece buna devam edeceğiz. 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardık. Hazırladığımız ek insani yardımlar da Libya'ya sevk edilmektedir." dedi.

Bakan Fidan: Mersin'den Libya'ya insani yardım koridoru açılacak - 1

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Toplantıda İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de değerlendiren Fidan "Türkiye, 2022'deki Madrid Zirvesi'nde ve 2023'teki zirvede imzaladığı, mutabık kaldığı anlaşmalara sadıktır. Taraflardan beklenen yükümlülükler belli. Bu konu çerçevesinde süreç ilerliyor." diye konuştu.

İngiliz Bakan ise "NATO üyeliğimizi ve buradaki rolümüzü burada derinlemesine ele aldık. İsveç'in kapasitesi yüksek savunma gücü olduğunu düşünüyoruz. NATO'ya büyük katkı getireceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin aşırıcılık ve terörle mücadele gibi endişelerini detaylı bir biçimde konuşma fırsatımız oldu. Sorunların ortadan kaldırılmasını ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını diliyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği endişelerle ilgili kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

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