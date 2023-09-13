Bakan Fidan: Mersin'den Libya'ya insani yardım koridoru açılacak

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ



Toplantıda İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de değerlendiren Fidan "Türkiye, 2022'deki Madrid Zirvesi'nde ve 2023'teki zirvede imzaladığı, mutabık kaldığı anlaşmalara sadıktır. Taraflardan beklenen yükümlülükler belli. Bu konu çerçevesinde süreç ilerliyor." diye konuştu.



İngiliz Bakan ise "NATO üyeliğimizi ve buradaki rolümüzü burada derinlemesine ele aldık. İsveç'in kapasitesi yüksek savunma gücü olduğunu düşünüyoruz. NATO'ya büyük katkı getireceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin aşırıcılık ve terörle mücadele gibi endişelerini detaylı bir biçimde konuşma fırsatımız oldu. Sorunların ortadan kaldırılmasını ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını diliyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği endişelerle ilgili kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz." dedi.