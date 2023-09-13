Bakan Fidan: Mersin'den Libya'ya insani yardım koridoru açılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ziyarette bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin yardım faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.
Libya halkına taziyelerini yineleyen Fidan, "Libya'ya 3 askeri kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 arama kurtarma botu gönderildi. İhtiyaç olduğu sürece buna devam edeceğiz. 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardık. Hazırladığımız ek insani yardımlar da Libya'ya sevk edilmektedir." dedi.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ
Toplantıda İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de değerlendiren Fidan "Türkiye, 2022'deki Madrid Zirvesi'nde ve 2023'teki zirvede imzaladığı, mutabık kaldığı anlaşmalara sadıktır. Taraflardan beklenen yükümlülükler belli. Bu konu çerçevesinde süreç ilerliyor." diye konuştu.
İngiliz Bakan ise "NATO üyeliğimizi ve buradaki rolümüzü burada derinlemesine ele aldık. İsveç'in kapasitesi yüksek savunma gücü olduğunu düşünüyoruz. NATO'ya büyük katkı getireceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin aşırıcılık ve terörle mücadele gibi endişelerini detaylı bir biçimde konuşma fırsatımız oldu. Sorunların ortadan kaldırılmasını ve İsveç'in NATO'ya üye olmasını diliyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği endişelerle ilgili kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz." dedi.
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