Bakan Güler: 150 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör hedeflerine yönelik operasyonlara dair açıklama yaptı.



Terörle mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir etki ve yoğun baskıyla devam edileceğinin altını çizen Bakan Güler, "Bu kapsamda 1-3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik." dedi.



Başarılı operasyonlarla terör örgütlerine ait çok sayıda hedefin imha edildiğini ifade eden Güler, "150'den fazla terörist de etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

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