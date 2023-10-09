Bakan Hakan Fidan, telefon diplomasisini sürdürüyor (İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ele alındı)

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar üçüncü gününe girerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın telefon diplomasisi sürüyor. Bakan Fidan son olarak Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ele alındı.

Bakan Hakan Fidan, telefon diplomasisini sürdürüyor (İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ele alındı)

ve Hamas arasındaki çatışmalar sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelerle ilgili olarak telefon diplomasisini sürdürüyor.

Bakan Fidan dün, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve İspanya’dan mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Bakan Fidan bugün de Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefonda görüştü.

İki bakan, İsrail ve Filistin’deki son gelişmeleri ele aldı.

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