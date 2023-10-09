Bakan Hakan Fidan, telefon diplomasisini sürdürüyor (İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ele alındı)

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürüyor.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelerle ilgili olarak telefon diplomasisini sürdürüyor.



Bakan Fidan dün, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve İspanya’dan mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İsrail ordusu sınıra yığınak yapıyor (Gazze'ye kara harekatı olacak mı?) Haberi Görüntüle Bakan Fidan bugün de Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefonda görüştü.



İki bakan, İsrail ve Filistin’deki son gelişmeleri ele aldı.