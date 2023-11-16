Bakan Kacır’dan AB’ye vize serbestisi mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brüksel’de temaslarda bulundu.



Bakan Kacır, temasları çerçevesinde, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ile görüşme gerçekleştirdi.



Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Avrupa Birliği’ne vize serbestisi konusunda mesajlar verdi.



AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile Gümrük Birliği yenilenme sürecini ve vize serbestisi sürecini de konuştuğuna işaret eden Kacır, “Bu iki konuda özellikle önümüzdeki ay AB Zirvesi’nde olumlu bir perspektifin oluşmasını bekliyoruz.” dedi.



Gümrük Birliği revizyonunun hem Türkiye’ye hem de Avrupa Birliği’ne olumlu etkileri olacağını söyleyen Bakan Kacır, “Türkiye, hali hazırda Gümrük Birliği vesilesiyle Avrupa’nın tedarik zincirlerinde bir değer oluşturmaktadır. Ama bunu özellikle yenilikçi alanlarda, dijital hizmetlerde de gerçekleştirebiliyor olmamız lazım.” değerlendirmesini yaptı.

“VİZE SERBESTİSİ KONUSUNDA DAHA ADİL BİR YAKLAŞIM BEKLİYORUZ”



AB’ye Gümrük Birliği ve vize serbestisi çağrısında bulunan Kacır, şöyle konuştu:



“Nasıl ürünlerin serbest hareketini konuşuyorsak mutlaka bu ürünleri taşıyan araçların, bu araçları kullanan insanların serbest hareketini de mümkün kılabilmemiz lazım. Türkiye'nin Gümrük Birliği’ne ilişkin karar süreçlerinde aktif olarak rol almasını sağlayabilmemiz lazım. Bütün dijital alanları kapsayacak şekilde önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği’nde önemli adımlar atmamız lazım. AB nihayetinde bu alanlarda başka bölgelerle ve ülkelerle rekabet etmektedir ve Türkiye hali hazırda AB değer zincirinde oynadığı rolle bu rekabette AB'ye önemli güç katmaktadır. Gümrük Birliği revizyonu hem Türkiye'ye hem AB'ye bu anlamda kazanç getirecektir.”



Kacır, vize serbestisi konusuna da değinerek, sözlerini, “Vize serbestisi de artık milletimizin önemli bir beklentisidir. Bu konuda Türkiye’nin daha adil bir yaklaşıma muhatap olması gerekir. Bunu da AB’deki paydaşlarımızdan bekliyoruz.” diye tamamladı.