Bakan Koca: Hastaneye yatışlar yüzde 50 azaldı

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İstanbul'da hastaneye yatışlarda yüzde elli azalma olduğunu duyurdu.

11.05.2021 - 18:49 | Son Güncelleme : 11.05.2021 - 19:04

Bakan Koca: Hastaneye yatışlar yüzde 50 azaldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle yaptıkları toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Koca, toplantıya ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde."

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