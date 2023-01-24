Bakan Koca: İlaç sıkıntısı 2-3 haftada azalacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde gündeme gelen ilaç sıkıntısına ilişkin konuştu. Mevsimsel hastalıkların ilaçlarında zaman zaman eksiklik yaşandığını söyleyen Bakan Koca, ''Önümüzdeki haftalarda sorun önemli ölçüde azalacak” dedi.

Bakan Koca: İlaç sıkıntısı 2-3 haftada azalacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Bakan Koca son dönemde gündeme gelen sıkıntısına yönelik, ''Özellikle çocuk yaş grubu antibiyotikleri, soğuk algınlığı ilaçları, burun spreyi ve benzeri gibi ilaçlarda, mevsimsel olarak hastalık sayısındaki artışa bağlı olarak, dünyada da olduğu gibi bizde de zaman zaman eksikliği yaşandı'' açıklamasını yaptı. 

Hammede sıkıntısı nedeniyle sorun yaşandığını söyleyen Fahrettin Koca çocuk şurupları başta olmak üzere tüketimi fazla olan ilaçların üretiminin artırılarak piyasa verileceğini belirtti.

Koca, böylelikle 2-3 hafta içinde sorunun önemli ölçüde azalacağının söyledi.

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