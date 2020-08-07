Bakan Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından corona virüsle mücadeleye dikkat çekmek için mesaj yayınladı.

Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz.

''YAKIN MESAFE CANA YAKINLIK DEĞİL''



Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse.''

Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2020