Bakan Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Tedbirde teyakkuz istiyoruz" dedi.

DHA 07.08.2020 - 10:27 | Son Güncelleme : 07.08.2020 - 11:14

Bakan Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından corona virüsle mücadeleye dikkat çekmek için mesaj yayınladı.

Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz.

''YAKIN MESAFE CANA YAKINLIK DEĞİL''

Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse.''

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