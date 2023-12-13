Bakan Koca'dan Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Meclis Genel Kurulu'nda fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Bakan Koca'dan Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Dün Meclis Genel Kurulu'nda fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Hasan Bitmez'in Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. 

Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Sağlık Bakanı , burada tedavisi süren Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Koca, 'de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen Bitmez'in, hastanedeki ilgili tüm branş hekimleri ve sağlık personeli tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

Koca, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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