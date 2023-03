Bakan Kurum: 405 bin afet konutu yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nın kapanışında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmaları ve yapılacak konutlara ilişkin açıklamalarda bulundu.



İki deprem ve ardından yaşanılan artçı depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AFAD Başkanlığı'ndaki koordinasyonunda, ilgili bakanlarla birlikte süreci anbean sahadan takip ettiklerini belirten Kurum, "İlk andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla 11 ilimizde gerek arama kurtarma çalışmalarında ki toplamda 26 bin enkaz, 26 bin binadan bahsediyoruz. Bu çerçevede 35 bin 250 arama kurtarma personeli AFAD'ımızın koordinasyonunda tüm illerimizde eş zamanlı her saat, her dakika üstüne koya koya artırarak gitti. Arkadaşlarımız uyumadan, yemeden-içmeden vatandaşımızın yaralarını sarmak için mücadele verdi. Bu çerçevede valilerimiz, kaymakamlarımız, ilgili bakan arkadaşlarımız ve tüm ekiplerimizle birlikte 271 bin personelimiz sahadaydı. Bugüne kadar 624 bin vatandaşımız tahliye edildi. 18 bin iş makinesi de şu an fiilen alanda hizmet vermektedir." diye konuştu.



Deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalara değinen Bakan Kurum, şöyle devam etti:



"Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla AFAD'la tüm illerde kurmuş olduğumuz koordinasyon merkezleriyle birlikte bugüne kadar 360 bin çadır kurulmuş ve bu çadırlarda 1 milyon 440 bin vatandaşımızın barınması sağlanmıştır. Yine aynı anlayışla konteyner kentlerimizi kuruyoruz. AFAD'ımız, TOKİ'miz, Emlak Konut'umuz, belediyelerimiz, buradaki bağışçılarımız, sivil toplum örgütlerimizle birlikte gerek prefabrik, gerek çelik, gerek konteyner, gerek yığma malzemelerden tüm illerimizde Hatay'ımızda, Malatya'mızda, Kahramanmaraş'ımızda, Gaziantep'imizde konteyner kentlerinin kurulumunu başlattık ve ne kadar ihtiyaç varsa yine koordinasyon içerisinde süreçlerimizi yürütüyoruz. Vatandaşımızı bir an önce daha güvenli alanlara çekebilmek adına yapılarımızın hızlı bir şekilde inşasını gerçekleştiriyoruz."

"608 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM ACİL YIKILACAK, AĞIR HASARLI VE YIKIK"



Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanlarında olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Kurum, "Bugüne kadar 7 bini aşkın personelimizle yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında toplam 1 milyon 582 bin binada tespit yapıldı. Bu çerçevede 4 milyon 859 bin bağımsız bölüm incelendi. Bu binalardan 214 bin 577 tanesinin acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık ki bu da 608 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bu bağımsız bölümlerin 481 bini de konut içerikli binalarımızı oluşturuyor." bilgisini paylaştı.



Bakan Kurum, depremde tescilli ve tarihi yapıların da zarar gördüğünü, Hatay'daki Ulu Cami, Adıyaman'daki Ulu Cami, Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Darb-ı Sak Kalesi ve Gaziantep Kalesi gibi birçok tarihi eserin de yıkıldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığının bunlarla ilgili sahada çalışma yaptığını aktardı.



"YIKILAN BİNALARIN YÜZDE 96,69'U 1999 ÖNCESİ"



Yıkılan binalara değinen Kurum, şunları kaydetti:



"Yıkılan binaların yüzde 96,69'unun da 99 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz. Yeni yönetmeliğe göre, yani 2002'deki yapılan düzenlemeler, yapı denetim sistemindeki düzenlemeler, yeni deprem yönetmeliğiyle birlikte yapmış olduğumuz düzenlemeler çerçevesinde yıkılan binaların sadece yüzde 3,3'ünün 99 sonrası yapılan yapılar olduğunu görüyoruz ki yine bu binalarda 145 bin vatandaşımızın yaşadığını tespit ettik. Yine burada aslında 1998 öncesi yapılar ile sonrası yapıların yıkım karşılaştırmasını görebiliyoruz. Kahramanmaraş merkeze baktığımızda aslında burada 2004'teki yerleşimle 2022'deki yerleşimdeki uydu haritalarını kıyas ettiğimizde 99 öncesi yapıların yoğun bir şekilde yıkıldığını görüyoruz. Yine aynı durumu Hatay için inceleyecek olursak, 2006'daki Hatay'ımızın yerleşimine baktığımızda 2023'teki yerleşimdeki yoğun yıkımın yine eski yapıların olduğu alanda, sıvılaşmanın ve zemin kalitesinin düşük olduğu alanda olduğunun tespitini yapmış olduk."

BİNALARIN YIKIM NEDENLERİ



Bakan Kurum, binaların yıkılma nedenlerini teşhis etmek için sahada fiilen çalıştıklarını ve daha önce 1 milyon 180 bin konutu inşa ettikleri anlayışla yeni yerleşim alanlarını da yapacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada fay hattına olan mesafesini, zemindeki sıvılaşmayı, yine seçim noktasında sıvılaşma kaynaklı yıkımın olup olmadığının tespitlerini yapıyoruz. Binaların yerleşim noktasında en doğru yere yerleşmesiyle ilgili hocalarımızla, bilim insanlarımızla beraber bu çalışmaları yürütüyoruz. Yıkım nedenlerine baktığımızda, tasarımdaki ve işçilikteki hataların da yıkıma sebebiyet verdiğini sahadaki tespitlerde görüyoruz. Kolon kiriş birleşimlerindeki sıklaştırmaların olmadığı, nervürlü demirlerin kullanılmadığı alanlarda yoğun yıkımın yaşandığının tespitini yaptık. Yine bodrum katlardaki pencere açımı gibi yanlış kullanımların da yıkıma sebebiyet verdiğini görüyoruz."



"ENKAZLAR ÇEVREYE ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"



AFAD koordinasyonunda tüm illerde aynı anda enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldüğünü anlatan Kurum, illerdeki koordinasyon gruplarıyla birlikte tüm çevresel tedbirleri aldıklarına, buradan çıkan malzemelerin tamamını geri dönüşüme tabi tutarak hem ekonomiye katkı sağlayacaklarına hem de çevresel kirliliğe sebebiyet vermeyeceklerine dikkati çekti.

"KONUTLAR ZEMİN ARTI 3-4 KATI GEÇMEYECEK"



Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında 405 bin afet konutunun yapımını başlattıklarını kaydederek, illerde bulunan 83 bin köy evinin de tespit çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.



Bu çalışmaları sahadaki zemin etüt ekipleri ve hocalarla eş güdüm içerisinde yaptıklarını aktaran Kurum, "21 Şubat'ta başladığımız sürecimizde bugüne kadar 16 bin ki bugünkü tarihle birlikte bildiğim kadarıyla 21 bine ulaştı, 21 bin afet konutumuza da sözleşmelerimizi yapıp ilk kazmalarımızı vurmuş oluyoruz." dedi.



Kurum, bunları yaparken şehrin büyüme aksı öngörüsü ve 50 yılını hesaplayacak şekliyle tasarladıklarını belirterek, Adıyaman Örenli'de çok uygun bir zeminde, yine Gaziantep Şehitkamil'de, İslahiye'de ve Nurdağı'nda bu çalışmaları yürüttüklerinin bilgisini verdi.



Hatay İskenderun'da sağlam zeminleri buldukları alanlarda yeni yerleşim alanlarını belirleyerek buralarda kentsel tasarımlarını yürüttüklerini aktaran Kurum, bu rezerv alanlarının dışında da şehrin merkezindeki kentsel tasarımları başlattıklarını, şehrin ileri gelenleriyle, sanayicisiyle, belediye başkanıyla, milletvekiliyle tüm sivil toplum örgütleriyle toplantılar yaptıklarını, onların önerilerini dikkate aldıklarını söyledi.

YENİ YAPILACAK KONUTLAR NASIL OLACAK?



Kurum, yeni yapılacak konutlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Yatay mimari esaslı yürüteceğiz. Mahalle kültürünü, komşuluk ilişkisini yaşatacak şekilde zemin artı 3-4 katı geçmeyecek anlayışla yapılacak ve bu çerçevede kat planlarını, tip dairelerimizin örneklerini de görselini paylaştığımız anlayışla yapacağız. Yine burada köyde yaşayan vatandaşlarımızı da brüt 130 metrekare, neti de 105 metrekare olan balkonuyla, yine terasıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek anlayışla yapıyoruz. Bu tipleri de yöresel ihtiyaçlara ve oradaki mimariye uygun şekilde kaplamalarını yapacağız. Bir yerde cumbasını yapacağız. Bir yerde taşını kaplayacağız ve bu anlayışla yürütüyor olacağız. Tip kat planlarımıza baktığınızda 3+1 daireler planlıyoruz ve 105 metrekare brüt, 85 metrekare neti olan, yine bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda geniş balkonlu daireler planlandı ve bu çerçevede çalışmalar yürütülmektedir."



"İNŞAAT MALZEMESİ TEDARİK ZİNCİRİ OLUŞTURULDU"



İnşaat malzemesi sektörüyle bir araya geldiklerini ve ilgili bakanlıklarla birlikte tüm malzemelere ilişkin tedarik zincirini bugünden itibaren kurduklarını aktaran Kurum, 13 milyon ton çimento, 4 milyon ton demir, 28 milyon metrekare seramik ile 28 milyon metreküp betonun kullanımı amacıyla tedarik zincirini oluşturdukları bilgisini verdi.



Kurum, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, bu depremlerde bugüne kadar Kahramanmaraş depremi de dahil edildiğinde 120 bini aşkın canın yitirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar 3,3 milyon konutun dönüşümü yerinde, hızlı ve vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yapılmıştır. Yine 20 yılda, tüm Türkiye'ye yaydığınız sosyal konut anlayışıyla birlikte bugüne kadar 1 milyon 180 bin sosyal konut yapılmıştır. Bugün 81 ilimizde, 922 ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 250 bin konutun dönüşümü sahada fiilen devam etmektedir. Bu yapılan çalışmalarla 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimi tamamlanmış ve bu çerçevede sosyal donatılarıyla birlikte TOKİ'mizle, özel sektörümüzle yaptığımız işlerle birlikte yüzde 65'ini nüfusumuzun güvenli hale getirdik."



"2035'E KADAR TÜRKİYE'DE DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ ALAN KALMASIN İSTİYORUZ"



Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Devam eden kentsel dönüşüm konutlarımız 250 bin, sosyal konutlarımız 250 bin ve Pazarcık merkezli deprem sonrası yapılacak konut sayısının da 500 bin olduğunu düşündüğünüzde yaklaşık 1 milyon yeni konutun yapımını ve 1 milyon da arsa amaçlı tahsislerimizi de hesap ettiğinizde son bir yılda ülkemize 2 milyon yeni, sağlam, güvenli konut kazandırmış olacağız. 2035'e kadar tüm Türkiye'de dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz."



İstanbul'da da kentsel dönüşüm seferberliğine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiklerini söyleyen Kurum, "Bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümünü sağladık ve 93 bin konutun dönüşümü fiilen sahada TOKİ'mizle, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte devam ediyor. Olası Marmara depremine karşı 39 ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmaları sürmektedir." dedi.