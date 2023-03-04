Bakan Kurum: 405 bin afet konutu yapılacak

YENİ YAPILACAK KONUTLAR NASIL OLACAK?



Kurum, yeni yapılacak konutlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"Yatay mimari esaslı yürüteceğiz. Mahalle kültürünü, komşuluk ilişkisini yaşatacak şekilde zemin artı 3-4 katı geçmeyecek anlayışla yapılacak ve bu çerçevede kat planlarını, tip dairelerimizin örneklerini de görselini paylaştığımız anlayışla yapacağız. Yine burada köyde yaşayan vatandaşlarımızı da brüt 130 metrekare, neti de 105 metrekare olan balkonuyla, yine terasıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek anlayışla yapıyoruz. Bu tipleri de yöresel ihtiyaçlara ve oradaki mimariye uygun şekilde kaplamalarını yapacağız. Bir yerde cumbasını yapacağız. Bir yerde taşını kaplayacağız ve bu anlayışla yürütüyor olacağız. Tip kat planlarımıza baktığınızda 3+1 daireler planlıyoruz ve 105 metrekare brüt, 85 metrekare neti olan, yine bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda geniş balkonlu daireler planlandı ve bu çerçevede çalışmalar yürütülmektedir."



"İNŞAAT MALZEMESİ TEDARİK ZİNCİRİ OLUŞTURULDU"



İnşaat malzemesi sektörüyle bir araya geldiklerini ve ilgili bakanlıklarla birlikte tüm malzemelere ilişkin tedarik zincirini bugünden itibaren kurduklarını aktaran Kurum, 13 milyon ton çimento, 4 milyon ton demir, 28 milyon metrekare seramik ile 28 milyon metreküp betonun kullanımı amacıyla tedarik zincirini oluşturdukları bilgisini verdi.



Kurum, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, bu depremlerde bugüne kadar Kahramanmaraş depremi de dahil edildiğinde 120 bini aşkın canın yitirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar 3,3 milyon konutun dönüşümü yerinde, hızlı ve vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yapılmıştır. Yine 20 yılda, tüm Türkiye'ye yaydığınız sosyal konut anlayışıyla birlikte bugüne kadar 1 milyon 180 bin sosyal konut yapılmıştır. Bugün 81 ilimizde, 922 ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 250 bin konutun dönüşümü sahada fiilen devam etmektedir. Bu yapılan çalışmalarla 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimi tamamlanmış ve bu çerçevede sosyal donatılarıyla birlikte TOKİ'mizle, özel sektörümüzle yaptığımız işlerle birlikte yüzde 65'ini nüfusumuzun güvenli hale getirdik."



"2035'E KADAR TÜRKİYE'DE DÖNÜŞÜME GİRMEMİŞ ALAN KALMASIN İSTİYORUZ"



Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Devam eden kentsel dönüşüm konutlarımız 250 bin, sosyal konutlarımız 250 bin ve Pazarcık merkezli deprem sonrası yapılacak konut sayısının da 500 bin olduğunu düşündüğünüzde yaklaşık 1 milyon yeni konutun yapımını ve 1 milyon da arsa amaçlı tahsislerimizi de hesap ettiğinizde son bir yılda ülkemize 2 milyon yeni, sağlam, güvenli konut kazandırmış olacağız. 2035'e kadar tüm Türkiye'de dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz."



İstanbul'da da kentsel dönüşüm seferberliğine aynı azim ve kararlılıkla devam ettiklerini söyleyen Kurum, "Bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümünü sağladık ve 93 bin konutun dönüşümü fiilen sahada TOKİ'mizle, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle birlikte devam ediyor. Olası Marmara depremine karşı 39 ilçemizde kentsel dönüşüm çalışmaları sürmektedir." dedi.