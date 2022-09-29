Bakan Kurum'dan Ardahan depremi açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ardahan'da 5 büyüklüğündeki depremin ardından 25 binanın yıkıldığını, 44 binanın ise ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum'dan Ardahan depremi açıklaması
Depremde Çullu köyündeki caminin minaresi de yıkıldı, camide hasar oluştu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , önceki gün 5 büyüklüğünde deprem meydana gelen Ardahan Göle'de hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

''44 AĞIR HASARLI, 25 YIKILMIŞ BİNA VAR''

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ardahan Göle'deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hasar tespitleri hızlıca tamamlayıp adımlarımızı atacağız."

Bakan Kurum'dan Ardahan depremi açıklaması - 1

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