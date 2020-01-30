Bakan Kurum'dan fahiş kira artışı iddiasına ilişkin açıklama

Elazığ'da deprem sonrası çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Bakan Murat Kurum, ev kiralarındaki fahiş artış iddialarının araştırıldığını söyledi.

kurum.jpg

İlişkili Haberler

Elazığ'da deprem sonrası fahiş kira artışı iddiasına soruşturma

Elazığ'da deprem sonrası fahiş kira artışı iddiasına soruşturma

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Kentte deprem sonrası ev kirası fiyatlarında fahiş artış yaşandığı iddialarına değinen Kurum, "Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmalarını yapıyor. Detaylı incelemeler yapılıyor" dedi. 

Kurum, "Böyle bir durum tespit edilirse gerekli hukuki süreç başlatılacak. Elazığ'ın genelinde olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. 

Devam etmekte olan hasar tespit çalışmalarına da değinen Kurum, "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Hasarlı konutları, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz" dedi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...