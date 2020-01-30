Bakan Kurum'dan fahiş kira artışı iddiasına ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Kentte deprem sonrası ev kirası fiyatlarında fahiş artış yaşandığı iddialarına değinen Kurum, "Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmalarını yapıyor. Detaylı incelemeler yapılıyor" dedi.

Kurum, "Böyle bir durum tespit edilirse gerekli hukuki süreç başlatılacak. Elazığ'ın genelinde olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Devam etmekte olan hasar tespit çalışmalarına da değinen Kurum, "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Hasarlı konutları, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz" dedi.