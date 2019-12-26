Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili basın toplantısı yapıyor.



Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:



''ÇED başvuru dosyası bakanlığımıza 20 Şubat 2018'de sunuldu. Bu rapor bütün kamu kurum ve kuruluşların vatandaşlarımızın görüşüne açıldı. Son şeklini verdiğimiz rapor bakanlığımıza sunuldu ayın 23'ünde rapor tamanlandı. Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur. ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük.

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarla açık şeffaf toplantılar gerçekleştirdik. 50'ye yakın kamu kurum kuruluşu toplantıda kurumlarını temsil ettiler. İnceleme değerlendirme toplantı tutanağına baktığınızda ÇED raporunun yeterli olduğunun komisyon üyelerince tespit edildiği imza altına alınmıştır. 44. sırada İBB de toplantıya katılmış tutanağa şerh düşmeden görüş bildirmiştir. Belediye başkanımız itiraz ediyor daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Hiçbir şerh düşmüyorsunuz tutanağı imzalıyorsunuz.

''BOĞAZ'DAN YILDA 50 BİN GEMİ GEÇİYOR, BU BÜYÜK BİR BASKI''



İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi Panama Kanalı'nın 4 katı yoğunluğunda. Bugün yıllık 50 bin geminin İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini görüyoruz. Bu büyük bir baskı. Kanal İstanbul'un ÇED raporu ekleriyle birlikte 16 bin sayfadır. Her yıl İstanbul Boğazı'nda 8 kaza oluşuyor.

''5 AYRI ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ''

Bu proje için 5 ayrı alternatif güzergahlar belirlenmiştir. İstanbul için en doğru hat neresiyse bu hat belirlenmiştir. 5 alternatiften en doğru olanı 56 kamu kurum kuruluşlarını katılımıyla yapılmıştır. Ülkemiz için son derece kıymetli projedir. İstanbul için istiklal ve istikbal projesidir. Tartışılıyor bu bizi son derece mutlu ediyor.''

VİDEO: İŞTE KANAL İSTANBUL ANİMASYONU