İBB'den Bakan Kurum'a Kanal İstanbul yanıtı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) temsilcisinin ÇED raporunun altında imzası var" açıklamasına İBB'den yanıt geldi.



İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Toplantıya katılım imzasının ÇED raporuna onay gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz" dedi.



Ongun, 28 Kasım'daki toplantıda belediye temsilcisinin tüm itirazları rapor halinde sunduğunu da belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum’un “İBB temsilcisi ÇED raporuna imza attı” ifadesi doğru değildir. İBB, 28 Kasım’daki toplantıya katılmış ve tüm itirazlarını raporla açıkça sunmuştur.Katılım imzasının,ÇED Raporu imzası gibi sunulmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. pic.twitter.com/POy7K4ta6F — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 26, 2019