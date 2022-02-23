Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

Geçtiğimiz yıl yoğun bir şekilde Marmara'da etkili olan müsilaj (deniz salyası) sorunu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan iyi haber geldi. Kurum, Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj olmadığını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 23.02.2022 - 13:55 | Son Güncelleme : 23.02.2022 - 14:19

Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması

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Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 'un başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

''MARMARA DENİZİ'NDE ŞU AN İÇİN MÜSİLAJ YOK''

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Kurum, Marmara Denizi'nin ne yüzeyinde ne de derininde şu an için müsilaj olmadığını belirterek ''Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir'' dedi.

Kurum, ''Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi'' diye konuştu.

ÇANAKKALE'DE MÜSİLAJ İDDİASI

Bakan Kurum, Çanakkale'de müsilaj görüldüğü iddialarıyla ilgili olarak ise, "Yapmış olduğumuz tespitlerde ne sahada ne uydu görüntülerinde yüzeye vurmuş herhangi bir müsilaj tabakası yoktur'' ifadelerini kullandı.

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