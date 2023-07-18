Bakan Özhaseki açıkladı: Kentsel dönüşümde İstanbul için özel birim geliyor

Deprem tehdidinin her geçen gün arttığı mega kent İstanbul'u işaret eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için özel bir birim kurulacağını duyurarak 350 bin yeni konut yapılacağını söyledi.



TRT Haber'e konuk olan Bakan Özhaseki, İstanbul'daki konut yenilemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Özhaseki'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Depremzedelere Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında Yapım ve Dönüşüm Ofisleri açıyor, bakanlığımızın denetiminde vatandaşlarımıza kendi evini yerinde dönüştürebilsin diye 500 bin lira hibe ve 500 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. İş yerleri için 250 bin lira hibe verilecek.



Zeminde sorun yoksa "Evini yerinde dönüştür" diyeceğiz. Her bir daire için de 500 bin lira hibe 500 bin lira da kredi veriyoruz. Bu sadece 100 metrelik brüt evler için.150 metrekareye kadar olan evler içinse 700 bin lira, 150 metrekareyi geçiyorsa 800 bin lira kredi veriyoruz. Bu kredinin ödemesi 2 sene ödemesiz 10 sene geri ödemeli ama sıfır faizli.