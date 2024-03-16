Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümle ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili gereken bütün hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Güngören'de "Tozkoparan 2'nci Etap ve Şişecam Evleri Anahtar Teslim Töreni"nde konuşan Özhaseki, anahtarlarını teslim alan hak sahiplerinin evlerinde huzurla oturmalarını diledi.



Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu anımsatarak, bunun bilincinde hareket edilmesi, depreme dirençli evlerin ve iş yerlerinin inşa edilmesi gerektiğine dikkati çeken Özhaseki, "İstanbul'umuzla ilgili büyük bir proje hazırladık; İstanbul'u Depreme Hazırlama projesi. Orta vadeli bütçeye de çok büyük bir rakam koydurduk. O projeyi bundan 2 ay kadar önce Sayın Cumhurbaşkanı'mıza açıkladık." diye konuştu.



Özhaseki, bir taraftan da İstanbul'da kentsel dönüşümü hızla devam ettireceklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Kadim şehirlerde yapılacak tek şey kentsel dönüşüm. Bunun dışında çözüm yok. Boş bir arazi verirlerse gidip orada zemin etütlerini yaparız, güzel bir şehir ortaya çıkarırız ama böyle yerleşim yerlerinde, kadim yerlerde yapılacak tek şey kentsel dönüşüm. Bunun şartlarıyla ilgili de yasada kolaylaştırıcı, teşvik edici, bizim de epeyce maddi destekte bulunacağımız bir yasa çıkardık. Her biriniz evinizi değiştirmek ve dönüştürmek istiyorsanız müthiş bir imkan var. Bunu açıkladık zaten. Bunun dışında da rezerv alanlarda İstanbul'da yaklaşık 600 bin konutu değiştirecek şekilde bir proje daha yaptık. İnşallah bunları yaptığımızda bizler İstanbul'umuzu depreme hazırlamış oluyoruz. Çünkü Marmara'da olacak bir deprem yaklaşık 20 milyon insanı etkiliyor. Gayrisafi hasılamızın özellikle bizim değerlerimizin yüzde 50'si bu bölgelerde. Biz buraları göz ardı edemeyiz. Eğer bunları göz ardı edersek gerçekten tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız diye düşünüyorum."



"BELEDİYE BAŞKANLARI DESTEK İSTEMELİ"



Kentsel dönüşümün bakanlık, belediye ve vatandaş olmak üzere 3 ayağı olduğuna işaret eden Özhaseki, bu üç ayağın da yerli yerinde ve doğru işler yaptığında bir sonuç elde edilebileceğini, aksi olursa sıkıntıya düşebileceklerini söyledi.



Birinci ayağın bakanlık olduğunu dile getiren Özhaseki, "Bakanlık olarak gereken ne varsa emin olun bütün hazırlıklarımızı yaptık. Altyapıyı hazırladık. Yasamız hazır. Bütçemiz hazır. Kapımız açık. A, B, C, D hangi partili gelirse gelsin sonuna kadar yardım etmeye hazırız. Bu konuda hiç ayrım gözetmeksizin bütün partilere yardım etmeye hazırız. Yeter ki o konuda bir talep gelsin diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı