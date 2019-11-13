Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini yakaladık

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne katıldı.



Şu sıralar burada bir konuşma yapan Soylu, terörle mücadeleye yönelik bilgi verdi.

Suriye'de yeni bir operasyon yapıldığını belirten Soylu, "DEAŞ'ın önemli bir ismini yakaladık" dedi.

Soylu, DAEŞ'lilerin iadesi konusunda "Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi" ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadeleye de değinen Bakan, "Önümüzdeki günlerde çok önemli operasyonlar göreceğiz" diye konuştu.

