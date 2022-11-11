Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Tam bir Fetöroman. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar" ifadelerini kullandı.



Soylu, CHP Genel Başkanı'nın FETÖ üyeliğinden yargılaması devam eden avukatı tarafından hem kendisine hakaret edildiğini hem de Kılıçdaroğlu adına dava açıldığını kaydetti.

Soylu, kendisinin de Kılıçdaroğlu'na hakaretleri için 1 milyon liralık tazminat davası açtığını bildirdi.