 Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren sözleri nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

İçişleri Bakanı , Genel Başkanı 'na 1 milyon liralık dava açtı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Tam bir Fetöroman. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar" ifadelerini kullandı.

Soylu, CHP Genel Başkanı'nın FETÖ üyeliğinden yargılaması devam eden avukatı tarafından hem kendisine hakaret edildiğini hem de Kılıçdaroğlu adına dava açıldığını kaydetti.

Soylu, kendisinin de Kılıçdaroğlu'na hakaretleri için 1 milyon liralık tazminat davası açtığını bildirdi.

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