Bakan Tekin'den yarıyıl tatili mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik mesaj yayımladı.



Mesajında, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlanırken, öğrencilerin karne heyecanını paylaştığını belirten Tekin, tüm öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.



Tekin, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirdikleri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden mesleki eğitimi önceliklendiren politikalara, dijital dönüşüm çalışmaları ve yapay zeka destekli öğrenme modellerine kadar attıkları adımların kısa vadede huzurlu, güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamı oluşturduğunun altını çizerek, "Uzun vadede ise bu yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımın, eğitim sistemimizde köklü bir dönüşümü başarıyla gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Öğrencilere, öğretmenlere, idarecilere ve velilere teşekkür eden Bakan Tekin, öğrencilere yönelik mesajında şunları kaydetti:



"Unutmayın ki karne, yalnızca bir dönemlik akademik performansınızı yansıtan bir belgedir. Ne sizin gerçek potansiyelinizi, hayal gücünüzü ve insanlık ideallerine olan katkınızı ölçebilir ne de ailelerinizin ya da bizim nezdimizdeki kıymetinizden en ufak bir şey eksiltebilir. Hayat, sınavlardan ve notlardan çok daha büyük bir yolculuktur. Önemli olan, öğrenmeyi ve gelişmeyi hayat boyu süren bir yolculuk olarak görmeniz ve her deneyiminizi bu sürecin anlamlı bir parçası haline getirmenizdir. Öğrenmenin gücü, merak, azim ve çaba ile sürekli yenilenme kararlılığındadır.



Tatil, elbette bir dinlenme süreci ancak aynı zamanda kendinizi, çevrenizi ve hayata dair anlamları yeniden keşfetmek için değerli bir imkandır. Bizler de bu tatil sürecini en verimli şekilde değerlendirmenize katkı sağlamak adına erişilebilir tatil kitapları hazırladık. Ayrıca, tatil boyunca açık olacak zanaat atölyelerimizle üretmenin, emeğin ve sabrın değerini bizzat deneyimleme imkanı bulacaksınız. Ellerinizle bir şeyler inşa etmek, emeğin kıymetini derinlemesine anlamanıza, sabrın insana kattığı manevi zenginliği hissetmenize ve üretmenin getirdiği mutluluğu tatmanıza vesile olur."



"GERÇEK ZENGİNLİKLERİNİZE YÖNELİN"



Öğrencilere teknolojiyle ilişkilerinde ölçülü ve bilinçli olmalarını tavsiye eden Tekin, tatil günlerinin ekranlarda hapsolmuş bir döneme dönüştürülmemesi uyarısında bulundu.



Bakan Tekin, telefon, bilgisayar ve televizyonun elbette hayatın bir parçası olduğunu aktararak, "Ancak bu araçların sizi sınırlamasına, zamanınızı ve enerjinizi tüketmesine izin vermeyin. Ekranların yerine hayatın gerçek zenginliklerine yönelin. Bir kitabın sayfalarını çevirerek yeni dünyalar keşfedin, müzelerde tarihin izlerini sürün ya da yeni bir beceri öğrenin. Belki bir hastayı ziyaret eder, belki bir engelli kardeşinizin mücadelesine tanıklık eder ya da bir sosyal sorumluluk projesine katılarak başkalarının hayatına dokunursunuz. Her biriniz, potansiyeli sınırsız birer değersiniz ve bu değer, karnelerdeki notlarla ölçülemez. Sizleri yeni dönemde dinlenmiş, yenilenmiş ve hayallerinizle güçlenmiş bir şekilde yeniden görmek en büyük temennimdir." ifadelerine yer verdi.



"ULVİ BİR GÖREV"



Öğretmenlere yönelik mesajında, onların öğrencilerin yüreklerine bilgi ve irfan tohumu eken, şahsiyetlerini şekillendiren ve milletin değerlerini yarınlara taşıyan manevi rehber olduğuna işaret eden Tekin, "Eğitim, bir milletin özünü koruyan ve geleceğini inşa eden kutlu bir davadır. Bu davada her biriniz, üstat Nurettin Topçu'nun ifadesiyle 'ruhlar sanatkarı ve karakter yapıcıları' olarak ulvi bir görev üstleniyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.



Tekin, öğretmenlerin samimi katkıları ve eğitim politikalarının şekillenmesine sağladıkları desteğin, milletin yarınları için hayati bir rol oynadığını vurgulayarak, "Her bir öneriniz, her bir görüşünüz, eğitim sistemimizin daha güçlü temeller üzerine inşa edilmesine büyük bir katkı sunmaktadır. Bu istişareler, bir fikir alışverişinden ziyade eğitim camiamızın ortak aklını ve dayanışmasını güçlendiren birer köprü niteliğindedir." açıklamasında bulundu.



"ÖNEMLİ OLAN BU SÜREÇTE KENDİMİZİ SORGULAMAK"



Velilere yönelik mesajında ise bu yarıyılın başarıyla tamamlanmasında, çocuklara gösterdikleri sabır, sevgi ve anlayışın yanı sıra süreç boyunca sundukları desteklerin kendileri için paha biçilmez bir değere sahip olduğunu belirten Tekin, "Bu tatil dönemi, çocuklarınızla daha fazla vakit geçirip onların duygu ve düşüncelerini anlamak için kıymetli bir zaman dilimidir. Birlikte gerçekleştireceğiniz anlamlı aktiviteler, aranızdaki bağı güçlendirecek ve onların dünyasını daha iyi anlamanızı sağlayacaktır." tavsiyesinde bulundu.



Velilere tatil sürecinde, teknoloji kullanımında dengeyi koruyarak, çocukları daha üretken ve yaratıcı etkinliklere yönlendirmelerini öneren Tekin, şunları kaydetti:



"Kitap okumak, bir zanaatı öğrenmek ya da ailece yapılan samimi sohbetler, onların düşünsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayacak önemli adımlardır. Bir eğitimci ve bir ebeveyn olarak hepimizin, zaman zaman kendi rolümüzü ve katkılarımızı gözden geçirip bu anlamda iç muhasebe yapmasının çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Önemli olan, bu süreçte kendimizi sorgulamak ve çocuklarımızın hayatında gerçekten bir rehber, bir destek ve bir güven kaynağı olup olmadığımızı değerlendirebilmektir. Notların ötesine geçebilmek, çocuklarımızın gerçek ihtiyaçlarını görmek ve onların yanında bir rehber gibi durabilmek, ebeveyn olarak en önemli sorumluluğumuzdur."



"Bu bağlamda, 'Velivizyon' platformumuz ve 'Aile Bülteni' çalışmalarımız, çocuklarınızla daha etkili bir iletişim kurmanız ve onların gelişim sürecini bilinçli bir şekilde desteklemeniz için güçlü birer araç olarak sizlere eşlik edecektir" açıklamasında bulunan Tekin, velilerin çocuklarıyla sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmesini temenni etti.