Bakan Tunç: İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki Can Atalay gerilimine ilişkin değerlendirme yaptı. Tunç, "İki yüksek mahkememiz arasında bir görüş farkı var, farklı yerlere çekmek yanlış." dedi.

Bakan Tunç: İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı var

Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Yargıtay arasındaki yetki gerilimine yönelik tartışma devam ediyor. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Ankara'da katılacağı bir açılış öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, "TCK'ya göre devletin güenliğine ilişkin suçlar yazılmıştır. Seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla terör suçları dokunulmazlık kapsamında mı değil mi? Yargıtay kapsam dışı diyor. İki yüksek mahkememiz arasında bir görüş farkı var burada." dedi.

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Konunun farklı yerlere çekilmesinin yanlış olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Özgür (Özel) Bey'in cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var. Burada herhangi bir darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi de darbecileri de çok iyi bilir. Yüksek mahkemelerimiz arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik belirsizlik varsa, AYM'nin kuruluş kanunuyla ilgili bir anlaşmazlık varsa bunlar TBMM'de konuşularak çözülebilecek hususlar. Konu hukuk çerçevesinde tartışılır ve çözüm bulunur."

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AYM, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevindeyken TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. 

Daha önceden  Atalay'a verilen hapis cezasını onaylayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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