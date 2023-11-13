Bakan Tunç: İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı var

Konunun farklı yerlere çekilmesinin yanlış olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:



"Özgür (Özel) Bey'in cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var. Burada herhangi bir darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi de darbecileri de çok iyi bilir. Yüksek mahkemelerimiz arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik belirsizlik varsa, AYM'nin kuruluş kanunuyla ilgili bir anlaşmazlık varsa bunlar TBMM'de konuşularak çözülebilecek hususlar. Konu hukuk çerçevesinde tartışılır ve çözüm bulunur."