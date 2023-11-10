SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay'dan AYM açıklaması

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Yargıtay Başkanlığı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay Hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'yle yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Yargıtay'dan yapılan açıklamaların satır başları:

Anayasa Mahkemesi, anayasa koyucunun iradesini yok sayamaz. Anayasa Mahkemesi, mahkemelerce verilen kararları bozan bir mahkeme değil.

Temel hak ve özgürlüklerin korunması yalnızca AYM'nin değil tüm yargının görevi. AYM kararlarında olduğu gibi kesinleşmiş tüm mahkeme kararları herkes için bağlayıcı.

AYM'ye bireysel başvuru yargı sistemini zayıglatan sistemsel bir sorun haline gelmiştir.

AYM - YARGITAY GERİLİMİ