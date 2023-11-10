SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay'dan AYM açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Yüksek yargıdaki gerilimin taraflarından Yargıtay'dan AYM açıklaması geldi. Yargıtay'dan yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, anayasa koyucunun iradesini yok sayamaz." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Yargıtay'dan AYM açıklaması
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! 

Yargıtay Başkanlığı, İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay Hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'yle yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. 

Yargıtay'dan yapılan açıklamaların satır başları:

Anayasa Mahkemesi, anayasa koyucunun iradesini yok sayamaz. Anayasa Mahkemesi, mahkemelerce verilen kararları bozan bir mahkeme değil.

Temel hak ve özgürlüklerin korunması yalnızca AYM'nin değil tüm yargının görevi. AYM kararlarında olduğu gibi kesinleşmiş tüm mahkeme kararları herkes için bağlayıcı.

AYM'ye bireysel başvuru yargı sistemini zayıglatan sistemsel bir sorun haline gelmiştir. 

AYM - YARGITAY GERİLİMİ

Yargıtay'dan AYM'ye suç duyurusu | Hukuki süreçte şimdi ne olacak?

Yargıtay'dan AYM'ye suç duyurusu | Hukuki süreçte şimdi ne olacak?

Haberi Görüntüle

Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili verdiği ihlal kararı verdi. 

Yargıtay 3. Dairesi karara karşı çıktı ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Türkiye Barolar Birliği ise, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerine, “Görevden el çektirmeye davet” yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu’na başvuru yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...