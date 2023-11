Yargıtay'dan AYM'ye suç duyurusu | Hukuki süreçte şimdi ne olacak?

Haber: Sibel Can, Osman Terkan



Anayasa Mahkemesinin Can Atalay ile ilgili ihlal kararının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi incelemesini tamamladı.



Daire, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmamasına, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için kararın örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Yargıtay 3. Dairesi'nn suç duyurusunun ardından "Süreç nasıl ilerleyecek?" sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor.



Anayasa Mahkemesi üyeleri, yalnızca Yüce Divan'da yani görev yaptıkları Anayasa Mahkemesi'nde yargılanabiiyor.



Bunun için de AYM Genel Kurulu'nda 15 üyenin 10'unun onay vermesi gerekiyor.



Anayasa hukukçuları ise bu duruma dikkat çekiyor.



"ÜYELER AYM'DE YARGILANABİLİR"



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Anayasa Mahkemesi üyelerinin de milletvekili gibi dokunulmazlıklarının olduğunu ifade etti. Eren, "AYM üyelerinin de görevi ile ilgili suçlarda Yüce Divan olarak AYM'de yargılanabilir." dedi.



AYM üyelerinin kendilerini yargılamış olacaklarından bahseden Eren, "10 üye kendilerinin yargılanmasına izin verip Yüce Divan'da kendi kendilerini yargılamak gibi komik bir durum." dedi.



"CAN ATALAY TAHLİYE OLMAYACAK"



Avukat Mehmet Ruşen Gültekin de "Bundan sonraki süreç nasıl olacak?" sorusuna ise "Can Atalay tahliye olmayacak. AYM üyeleri için suç duyurusu var." dedi.



"Üyelerin 3'te 2'si 'Beni yargılayın' diye oy verirse AYM üyeleri hakkında soruşturma izni verilmiş olur." diyen Gültekin, şöyle devam etti:



"AYM üyeleri bu inandıkları görüşten dolayı kendilerinin yargılanmasına izin verir mi? Bu mümkün değil. Benim şahsi görüşüm Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu suç duyurusunu AYM'ye göndermeyebilir."



