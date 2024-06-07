Bakan Tunç'tan, Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte Gürcistan pasaportuyla Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının iki numaralı ismi Serdar Sertçelik'in iadesine ilişkin evrakların Macaristan makamlarına gönderildiğini açıkladı.

Bakan Tunç'tan, Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama
7 soruda Ayhan Bora Kaplan soruşturması

7 soruda Ayhan Bora Kaplan soruşturması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari isimlerinden Serdar Sertçelik'in iadesine ilişkin evrakların Macaristan makamlarına gönderildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Tunç, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Adi suçlardan dolayı iadesi istenen Serdar Sertçelik'le ilgili evraklar İngilizce ve Macarca hazırlandı.

Bakan Tunç, hakkında geçici olarak 40 günlük tutuklama kararı verilen Sertçelik'in iade yargılamasının da bu süre içerisinde yapılacağını belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik yakalandı

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Tunç, iadenin 40 günlük tutukluluk süresi beklenmeden gerçekleşmesi için Macar mevkidaşıyla görüşerek sürecin hızlandırlabileceğini söyledi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında gizli tanık ve sanık olarak yer alan Sertçelik'in 27 Kasım'da elektronik kelepçeli olmasına rağmen yurtdışına kaçtığı belirlenmişti.

Sertçelik, 30 Mayıs'ta ise sahte kimlik ve pasaportla Macaristan'da yakalanmıştı.

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