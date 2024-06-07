Bakan Tunç'tan, Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari isimlerinden Serdar Sertçelik'in iadesine ilişkin evrakların Macaristan makamlarına gönderildiğini söyledi.



Adalet Bakanı Tunç, Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Adi suçlardan dolayı iadesi istenen Serdar Sertçelik'le ilgili evraklar İngilizce ve Macarca hazırlandı.

Bakan Tunç, hakkında geçici olarak 40 günlük tutuklama kararı verilen Sertçelik'in iade yargılamasının da bu süre içerisinde yapılacağını belirtti.