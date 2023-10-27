Bakan Uraloğlu: Türkiye yat turizminde cazibe merkezi oldu

Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Son 21 yılda inşa ettiğimiz yeni yat limanlarıyla ve sürekli artan bağlama kapasitesiyle ülkemiz yat turizmi açısından yeni cazibe merkezi olmuştur. 2002 yılında 41 olan yat limanı sayımızı 62'ye çıkardık. 10 bin 45 ilave yat bağlama kapasitesi sağladık. 2002 yılında 8 bin 500 olan yat limanı kapasitemizi yatırımlarımız ile 18 bin 545'e çıkardık. Özel sektör eliyle yapılan yatırımlarla da toplam kapasitemizi 25 binin üstüne yükselttik. Bu yatırımlarla 40 bin kişiyi istihdam ettik. Yat limanı yatırımlarımız ile 200 milyon lira bağlama geliri elde ediyoruz. Şu anda Aydıncık, Demre ve Gazipaşa Yat Limanı inşaatlarımız da devam ediyor. Samsun Kurupelit ile İzmir kıyılarındaki Özdere, Dikili, Çeşme Şifne, Çeşmealtı, Şakran yat limanları için de etüt proje çalışmalarımız sürüyor."



KRUVAZER YOLCUSUNDA BEKLENTİ 1,5 MİLYON



Uraloğlu, İzmir'i 5 yeni yat limanı ile Türkiye yat turizminin başkentine dönüştüreceklerini, yüzen oteller olarak gördükleri kruvaziyer turizminin gelişmesi için de önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.



2022 yılında limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısı 993'e, yolcu sayısının 1 milyonun üstüne çıktığını anlatan Uraloğlu, bu yıl kruvaziyer yolcu sayısının 1,5 milyonu aşmasını öngördüklerini, halen hizmet veren 17 kruvaziyer limanına ilave olarak Demre, Yenikapı ve Fethiye'de de kruvaziyer limanları için etüt proje çalışmalarının devam ettiğini aktardı.



330 YAT KAPASİTELİ



Uraloğlu, kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirdikleri İzmir Yeni Foça Yat Limanı'nın 230'u denizde ve 100'ü karada olmak üzere 330 yat bağlama kapasitesi sahip olduğunu belirtti.



Ayvalık ile Çeşme arasında yat limanı olmadığını ancak eşsiz koylara ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Kuzey Ege'ye yeni bir destinasyon eklediklerini vurgulayan Uraloğlu, "Yeni Foça'nın tarihi dokusuna uygun inşa edilen doğa dostu liman projemizle halkımıza açık restoran, kafe, mağaza, konferans salonu, yüzme havuzu, tenis kortu ve yürüyüş alanları ile eksiksiz bir yaşam merkezi de kazandırmış olduk. 200'ün üzerinde istihdam da sağlayacak olan yat limanımız ilçeye çok büyük katma değer de kazandıracaktır." dedi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesip yat limanını gezdi.



Açılış törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve davetliler katıldı.