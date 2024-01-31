Bakan Uraloğlu: Ukrayna’nın bütünlüğü ve güvenliği bizim için çok önemli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile birlikte İstanbul’da Hilton Maslak Otel’de düzenlenen ‘Ukrayna’nın Yeniden İnşası Forumu’na katıldı.



Uraloğlu, forum öncesi Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar, Bölgeler Altyapı Geliştirme Bakanı Oleksandr Kubrakov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.



İki heyet arasında gerçekleşen görüşmede, Ukrayna’nın inşa süreci, iki ülke arasında yapılabilecek iş birliği imkanları ve Türk şirketlerinin aktif bir yol alacağı altyapı projeleri ele alındı.



Bakan Uraloğlu görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki yaşanan savaştan dolayı üzüntülerini dile getirerek, “Ukrayna'nın bütünlüğü ve güvenliği bizim için kesinlikle çok önemli ki Cumhurbaşkanımız o noktada çok net bir irade ortaya koydu. İnşallah kısa sürede orada barış sağlanır. Ukrayna'nın bütünlüğü sağlanır. Ve biz de daha iyi ilişkilerle, daha ederiz ancak mevcut şartlarda da olması gereken en iyi noktada olmaya gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



Bakan Uraloğlu, Türkiye ve Ukrayna arasındaki kara yolu taşımacılığı noktasında Türkiye’nin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayarak, “Kara yolu taşımacılığında biz orada ne yapmamız gerekiyorsa gerçekten onu yapıyoruz ve tamamen serbestleştirdik ve 2024 sonuna kadar da uzattık.” dedi.



Uraloğlu tahıl koridoru anlaşmasına da değinerek, “Ukrayna'da sizin de bilginiz dahilinde 12 tane halen mahsur durumda gemi var. Onların bir türlü çıkışını sağlayamadık o konuda da desteğiniz kıymetli olacaktır.” ifadesini kullandı.



Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla acil toplantı çağrısına destek veren ilk 5 ülke arasında yer aldığını hatırlattı.



Kırım bölgesinden Türkiye’ye gelen gemilerden Ukrayna’nın duyduğu rahatsızlığa değinen Uraloğlu, “Oradan çıkan gemiler otomatik tanıma sistemini kapattıkları için biz tam nereden geldiklerini bilemeyebiliyoruz. Tespitleri yaptığımızda onların geri gönderilmesi, ağır cezalar uygulanması gibi yaptırımları da uyguladığımızı bilmenizi isterim.” şeklinde konuştu.



Ukrayna Topluluklar, Bölgeler ve Altyapı Geliştirme Bakanı Oleksandr Kubrakov ise Bakan Uraloğlu’na göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, en yakın zamanda kendisini Ukrayna’ya davet etti.