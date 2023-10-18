Bakan Yerlikaya: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de Dolubibek kırsalında düzenlenen operasyonla 2 teöristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Ovacık'ın Doludibek kırsalında Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen jandarma ve güvenlik korucularını tebrik ederek, "4 mevsim, 12 ay, 365 gün gece gündüz teröristlerin peşindeyiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

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