Bakan Koca'dan 'Salgınla mücadelede simge bir gün' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18.00'de gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.



Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:



"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün. 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18.00'de buluşmak üzere."



Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021