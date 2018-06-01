Bakırköy Belediyesi bu yıl da ücretsiz yaz spor okulu düzenliyor.
Atatürk Spor ve Yaşam Köyü ile Bakırköy Sanatçılar Parkı ve Spor Kompleksinde bulunan spor tesislerinde 7-13 yaş arası çocuklar; tenisten futbola, basketboldan voleybola, jimnastikten satranca, yüzmeden buz patenine kadar 10 değişik dalda ücretsiz yaz spor okullarına katılabilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu “İki spor kompleksinde toplamda 5 binin üzerinde çocuğumuzun yaz spor okullarına katılacağını umuyoruz” dedi.
Bakırköy'de 5 bin çocuğa ücretsiz yaz okulu
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Bakırköy Belediyesi, 10 farklı dalda 5 bin çocuğa ücretsiz yaz okulu hizmeti veriyor.
Bakırköy Belediyesi bu yıl da ücretsiz yaz spor okulu düzenliyor.