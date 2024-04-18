Bakırköy’de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

Olay, saat 15.40 sıralarında Şenlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişilerin dükkanına giden saldırgan adeta kurşun yağdırdı.

Önce bir oto galeriye silahla ateş eden şüpheli ardından Harman Sokakta AVM’de bulunan kuyumcu dükkanına saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanında yapılan incelemelerde, dükkana 8 merminin isabet ettiği belirlenirken 12 adet kovan bulundu.