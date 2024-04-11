Balık tutarken baraj gölüne düşen şahıs kayboldu

Adana'nın Kozan ilçesindeki Kavşak Bendi Barajı Gölü'nde balık tutarken suya düşen Oktay Sarıtiken (35) kayboldu. Sarıtiken'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Balık tutarken baraj gölüne düşen şahıs kayboldu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Andırap mevkisinde meydana geldi.

Bayram ziyareti için Ankara'dan 'nın Kozan ilçesine gelen 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken, balık tutmak için Kavşak Bendi Barajı Gölü'ne gitti.

Gölün kıyısına yaklaşan Sarıtiken, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekilerin çıkartmayı başaramadığı Sarıtiken, suda kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi.

Sarıtiken'in bulunması için gölde arama çalışması başlatıldı.

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