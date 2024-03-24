Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 26 Mart 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 27 Mart 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 23°.