Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 26 Mart 2024 Salı Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 27 Mart 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 23°.
Bugün
18/
0
Yarın
19/
3
Salı
17/
1
Çarşamba
23/
7
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