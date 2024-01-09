Balıkesir'de akaryakıt istasyonunda patlama: 2 yaralı

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı Çayırhisar Mahallesi Yeni İzmir Yolu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda, personelin kullandığı dinlenme odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.



Patlamada, odada bulunan 2 istasyon çalışanı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.





Yaralılar sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bu arada, patlamanın etkisiyle iş yerinin yanı sıra bir araçta hasar oluştu.



Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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